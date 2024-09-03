沈小晓 岳彩军

在厄立特里亚首都阿斯马拉，紧邻中国援厄医疗队驻地的一片空地上，由中企蜀道集团所属四川路桥承建的厄特高等教育与研究院孔子学院教学楼项目正在紧锣密鼓地建设中。

经过4小时连续作业，西墙混凝土浇筑成功完成。“下一步，我们将陆续开展东墙及南墙的混凝土浇筑，尽快完成基础建设工作。”正在现场指挥施工的项目经理周凡皓说。

厄立特里亚孔子学院教学楼项目现场。岳彩军摄

厄特高等教育与研究院孔子学院自2013年创办以来，10年间，已陆续培养了超2万名当地学生，在推动中厄文明交流互鉴、加强两国教育文化交流与合作方面发挥了重要作用。孔子学院教学楼项目于今年4月在阿斯马拉开工建设，预计年底竣工，建成后将为孔子学院提供全新的办学场地，搭建起中厄文化沟通的桥梁。

据悉，孔子学院教学楼项目占地面积2279平方米，建筑面积约1149平方米。项目内容主要为1栋2层的钢框架结构教学楼，包括2间小教室（每间可容纳学生32人），3间大教室（每间可容纳学生64人）。另有办公室、图书室、资料室、多功能室、会议室和阶梯教室，以及相配套的卫生间、办公设施、室外篮球场及室外设施，包括与教育相关的广播系统、阶梯教室舞台灯光系统、音箱系统等教学辅助系统等。

在厄立特里亚孔子学院教学楼项目现场，中厄员工正合力进行项目建设。人民网记者 沈小晓摄

今年28岁的丹尼尔来自厄特埃巴多哈，是该项目的一名钢结构工程师。当记者见到他时，他正在为现场施工的技术人员强调施工的具体要求、施工方法、安全注意事项等内容，以确保施工能够按照正确的规范和要求进行。

“我的中国师傅总是不厌其烦地教导我，只有地基打的稳，房屋才能屹立不动。这句话我一直记在心上。”2022年大学毕业后，丹尼尔就加入四川路桥在厄项目工作。在中国师傅的带领下，他从技术员成长为能独当一面的钢结构工程师。

丹尼尔告诉记者，在中国企业工作，不仅提升了他的业务能力和技术水平，也结交了一群来自中国的可爱朋友们，加深了他对中国和中国文化的了解。“我的中国同事经常给我准备中国美食，我最喜欢的是肉夹馍，”丹尼尔兴奋地说，“参与孔子学院教学楼项目的建设，我和我的家人们都感到很自豪，因为我也在为促进厄中两国友好添砖加瓦。”

在厄立特里亚孔子学院教学楼项目现场，中厄员工正合力进行项目建设。人民网记者 沈小晓摄

“我的女儿阿尔塔今年13岁，在厄特孔子学院学习中文已经8个月了，现在能唱一些简单的中文歌，能跳中国的传统舞蹈。”项目安全工程师尤纳斯分享了他的故事。在被问到为何要女儿去学中文时，尤纳斯说：“中国的国际影响力逐渐增强，未来中国发展的机会也会越来越大。我希望我的女儿能说一口流利的中文，等她长大后，就可以去中国学习和工作。”

尤纳斯表示，一定会严格施工，保证教学楼的建筑质量，将漂亮的教学楼顺利建起来，为包括自己女儿在内的更多厄特民众创造更好的学习环境。

“从今年4月30日签订建设合同以来，我们快马加鞭准备施工材料以及设备。由于当地建筑材料缺乏，很多材料需要进口，时间周期较长。鉴于此，我们积极与在厄的兄弟单位协调材料，高标准、严要求地把孔子学院教学楼建设起来，为推动中厄两国文化交流贡献力量。”周凡皓说。

在厄立特里亚孔子学院教学楼项目现场，中厄员工正合力进行项目建设。人民网记者 沈小晓摄

“孔子学院为我们培养了不少当地人才，不仅增进了两国人民之间的相互了解，也推动了厄中文化交流，相信未来厄中两国教育合作将持续深化、进一步促进民心相通。”厄立特里亚高等教育与研究院主任助理萨马瑞说。

(责编：王禹蘅、杨牧)