西班牙安达卢西亚自治区主席莫雷诺接受人民网专访。图片由安达卢西亚自治区新闻局局长哈维尔·萨拉斯·拉莫斯拍摄

人民网北京9月2日电 （记者赵健）近日，西班牙安达卢西亚自治区主席胡安·曼努埃尔·莫雷诺·博尼利亚 ( Juan Manuel Moreno Bonilla) 率领自治区经贸考察团访华，并在北京接受了人民网专访。莫雷诺表示，西班牙与中国建交五十多年来，两国一直保持着顺畅且积极的关系，期待此次访问进一步推动安达卢西亚和中国有关省市在投资、旅游、汽车等多个领域的合作。

“我看到了一个对世界非常开放的中国”

莫雷诺本人曾于11年前首次来华，谈及第二次访问的感受，他说：“我看到了一个对世界非常开放的中国，我看到了一个非常有竞争力的中国，中国的经济和社会发展对世界非常重要。”莫雷诺表示，连日里自治区经贸考察团在与大兴国际氢能示范区、中国汽车工业协会、华为等中国机构和企业的会谈中，深刻感受到中国许多行业的成熟、创新和发展。他认为中国企业非常有竞争力。

莫雷诺在采访中多次提及，中国对西班牙来说是“具有战略意义”的优先级国家。他表示，中国企业的发展和投资规划在西班牙很受重视，两国关系积极向上，未来可共同探索和合作的领域很多。

“在安达卢西亚，中国‘存在感’很强，例如今年西班牙最重要的旅游活动——旅游创新峰会上，我们邀请中国担任此次活动的主宾国。我们希望中国能在活动中发挥重要作用。”莫雷诺还表示，西班牙各地近年来也积极来中国参加各类展会，加强两国联系和交流。

重视投资合作 聚焦可再生能源与汽车产业

访谈中，莫雷诺强调了投资合作的重要性。他指出，安达卢西亚自治区在可再生能源领域，特别是光伏能源、风能和绿色氢能方面拥有巨大发展潜力，并希望吸引更多中国投资。他表示：“安达卢西亚将巩固自己在欧洲可再生能源方面的领先地位，而中国对可再生能源非常感兴趣，也在非常努力地引领可再生能源技术的发展。因此，我们期待与中国在绿色氢能和其他可再生能源方面展开深入合作。”

此外，汽车产业也是双方探讨的合作重点之一。莫雷诺认为，中国是新能源汽车领域的领导者，安达卢西亚也在积极吸引中国汽车企业在该地区投资建厂。他提到：“如果中国企业需要在欧洲选址建厂生产，安达卢西亚将是一个理想的选择。”

西班牙安达卢西亚自治区主席莫雷诺接受人民网专访。图片由安达卢西亚自治区新闻局局长哈维尔·萨拉斯·拉莫斯拍摄

加强文旅交流 提升中国游客流量

旅游业是安达卢西亚的另一大支柱产业。莫雷诺表示，中国游客对安达卢西亚来说非常重要。中国游客平均逗留时间长、消费能力强，且不限于夏季来访，突破了传统旅游的季节性限制。他透露，全球疫情前安达卢西亚接待了一百万中国游客，恢复并提升中国游客流量成为当前的重要任务。

为了吸引更多中国游客，安达卢西亚正在考虑与中国的航空公司合作开辟新航线，并加强与中国旅游机构和企业的合作，共同推广安达卢西亚的旅游资源和产品。

在文化交流方面，莫雷诺表示，双方的合作不仅限于经济领域，还应在文化、教育等领域展开更多合作。他提到，安达卢西亚不久前与中方相关机构签署了一项协议，将汉语纳入安达卢西亚教育体系，成为西班牙第一个这样做的自治区。通过这一举措，安达卢西亚希望促进中国文化在当地的传播，同时也将安达卢西亚和西班牙文化更好地介绍给中国。

在社交媒体网站上，莫雷诺即时分享着考察团在中国的访问成果，文字和照片中处处透露出对与中国合作给安达卢西亚自治区带来的机遇充满信心。莫雷诺在采访中表示，中国和安达卢西亚在多个领域都有广泛的合作前景，未来在数字技术、远程医疗、农业等方面都值得深入探索。

安达卢西亚自治区位于西班牙南部，在经济规模、人口总量等方面均位居西班牙前列。考察团此次系应中联部邀请来访，除北京外，还将访问浙江、江苏、上海等省市，考察有关企业和产业园区，并与中国地方政府举办企业对接会，签署相关合作协议和意向书。

(责编：曹欣悦、杨牧)