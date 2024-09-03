新华社斯洛文尼亚布莱德9月2日电（记者周玥）为期两天的第19届布莱德战略论坛2日在斯洛文尼亚布莱德湖畔拉开帷幕。

本届论坛的主题为“平行现实的世界”，议题包括欧盟扩大、网络安全、打击虚假信息、绿色转型、水和能源安全等，旨在呼吁各方寻找解决地缘政治分歧的方法，实现世界可持续发展。来自48个国家和地区以及国际组织的180多人出席论坛。

9月2日，斯洛文尼亚总统穆萨尔在布莱德举行的布莱德战略论坛开幕式上致辞。新华社/斯通社

斯洛文尼亚总统穆萨尔在论坛开幕式上致辞说，全球性的挑战需要全球性的解决方案，国际社会应重新致力于多边主义和超越狭隘国家利益的合作精神。她呼吁全球采取行动应对气候变化，“我们应该学会如何用更少的资源过更好的生活”。

9月2日，斯洛文尼亚外长法永在布莱德举行的布莱德战略论坛上讲话。新华社/斯通社

斯洛文尼亚外长法永表示，越来越多的武装冲突针对平民和民用设施，这是对国际人道主义法的公然违反。她呼吁各国承认巴勒斯坦是一个主权独立的国家，并支持解决巴以问题的“两国方案”。

9月2日，欧盟委员会主席冯德莱恩在斯洛文尼亚布莱德举行的布莱德战略论坛上讲话。新华社/斯通社

欧盟委员会主席冯德莱恩在论坛上说，西巴尔干地区国家加入欧盟至关重要，欧盟扩大将加速进行。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，当今世界面临贫穷、不平等、气候混乱等诸多挑战并处于分裂状态，需要找到共同的解决方案弥合分歧、应对挑战。他呼吁国际社会团结一致，创造更加美好的未来。

论坛首日举行了领导人圆桌会议。斯洛文尼亚总理戈洛布、克罗地亚总理普连科维奇、阿尔巴尼亚总理拉马和塞尔维亚总理武切维奇在会上对西巴尔干国家加入欧盟的前景表示乐观。

布莱德战略论坛自2006年开始，每年夏末在斯洛文尼亚布莱德湖畔举办，吸引各国政要、国际组织代表、知名学者、商界精英等围绕主题深入探讨，分享实践，为推动国际社会的发展和稳定提供创新性解决方案。

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