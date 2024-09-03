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俄军对乌多地发动新一轮空袭

2024年09月03日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社基辅/莫斯科9月2日电（记者李东旭　刘恺）乌克兰空军2日在社交媒体发文称，俄军当天凌晨再次对乌克兰发动大规模空袭，向乌境内发射了35枚导弹和23架攻击型无人机。

　　乌空军称，基辅州、哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等6个州2日凌晨进行了防空作业，乌方共拦截22枚导弹和20架攻击型无人机。

　　《乌克兰真理报》援引乌空军消息报道，2日凌晨遭空袭的主要是首都基辅，俄军从不同方向使用各型导弹对基辅进行打击。据基辅市军事管理局发布的消息，空袭造成该市至少2人受伤，市内多个建筑物被导弹碎片击中并起火。

　　哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫在社交媒体发文称，空袭造成哈尔科夫市至少5人受伤，多栋建筑在空袭中受损。

　　俄罗斯国防部2日通报说，1日深夜至2日凌晨，俄军使用高精度远程武器和无人机对乌克兰能源和军工综合体设施、乌克兰无人机组装和储存场所、乌军和外国雇佣军的临时部署点进行了集群打击，所有预设目标均被击中。

　　另据俄国防部2日公布的数据，过去一天，乌军在俄库尔斯克州损失350多人。自8月初库尔斯克州战斗开始以来，乌军累计损失超过8900人和80辆坦克。

(责编：刘叶婷、张悦)

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