新华社耶路撒冷9月2日电 热点问答｜以色列70万人游行能推动加沙停火吗

新华社记者王卓伦

继1日爆发大规模游行示威后，2日以色列多地发起罢工，将本轮巴以冲突爆发以来以色列民众的停火呼声推向高潮。据以色列《新消息报》网站报道，以全国共有70万人参加了1日的示威活动。如此大规模的示威游行能否推动以色列在加沙地带停火?

为何民愤突然加剧

以色列国防军1日发表声明，以军在加沙地带南部城市拉法一处地下隧道发现6名被扣押人员遗体。以色列卫生部当日晚间确认，尸检显示这6人于48至72小时前遇害，均遭到多次近距离射击。

这一消息震动以色列。民间志愿者组织“被扣押和失踪人员家属论坛”1日发表声明说，6名被扣押人员遇害是总理内塔尼亚胡破坏停火提议、要求以军继续驻扎在加沙地带与埃及接壤地区的“费城走廊”的直接结果。

1日晚，在位于特拉维夫的以色列国防部附近及位于耶路撒冷的议会大楼一带，新华社记者看到示威现场人山人海，人们高举停火标语和被扣押人员的照片，怒喊“现在就达成协议!”。2日，示威者堵住位于耶路撒冷的以色列总理府门前十字路口，导致车辆无法通行。

以色列最大的工会劳工联合会主席阿尔农·巴尔-戴维1日宣布，该工会于2日发起全国性罢工，发出“达成停火协议比什么都重要”的呼声。2日，特拉维夫、海法的市政部门停止公共服务，部分交通设施限时运转，大学和幼儿园停课，一些商场暂停营业。

民众意见如何分化

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡、约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的数据显示，这一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成巴方4万多人死亡、逾9.3万人受伤。另据以军方估计，目前加沙地带仍有约百名以方被扣押人员，其中一半已经死亡。

内塔尼亚胡坚称以方必须实现三大作战目标，即消灭哈马斯、解救所有被扣押人员、加沙地带不再对以色列构成安全威胁。然而，战事延宕近11个月，以色列民众厌战情绪日益高涨，预备役士兵作战意愿明显下降。越来越多的人认为，这些目标难以完全实现。

1日晚，在以色列议会大楼前，参与示威的埃雷兹告诉记者，内塔尼亚胡政府并没有采取必要措施来推动被扣押人员获释，忽视了民众最重要的关切。“他把我们带入了这场战争，以色列应该停火止战，这样大家才能在和平中生活。”

与此同时，仍有部分民众支持以军继续作战。家住特拉维夫郊区的一名电力工程师对记者说，他认为以军应不惜一切代价“彻底消灭”哈马斯，这样以色列人才更有安全保障。

能否推动加沙停火

以军1日宣布发现6名以方被扣押人员的遗体后，内塔尼亚胡随即发表声明宣称，以政府及他本人都致力于寻求达成加沙停火协议，以便让所有被扣押人员获释并保障以色列人的安全。他把停火协议尚未达成归咎于哈马斯，称哈马斯不仅坚决拒绝任何提议，而且还在谈判进行期间杀害了以方被扣押人员。

对此，哈马斯政治局成员伊扎特·里什克说，如果以方遵守停火方案，被扣押人员本应生还。另一名哈马斯政治局成员萨米·阿布·祖赫里强调“以色列人应在内塔尼亚胡和停火协议之间做选择”。

加沙地带停火谈判迄今未果。以色列区域外交政策研究所所长尼姆罗德·戈伦对记者说，内塔尼亚胡将个人利益置于被扣押人员的性命之上、阻碍达成停火协议，此次6名被扣押人员死亡导致民愤进一步加剧，内塔尼亚胡面临的政治压力徒增，对推动停火或能产生积极作用。

以色列政治分析人士诺亚·兰多在《国土报》撰文说，经过近11个月的战事，人们已经非常清楚，根本不存在所谓“全面胜利”和“消灭敌人”，而这是内塔尼亚胡最常用的两种说辞。事实证明，一个国家不可能长期使用武力控制另一个国家，也不可能让国际社会相信这一做法的合理性。

“达成停火协议、释放被扣押人员、结束加沙战事，这才是确保以色列长期可持续安全的唯一途径，我们不能一直处于战争状态。”兰多说。

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