新华社北京9月2日电（记者侯鸿博）印度尼西亚国家通讯社安塔拉通讯社总编辑伊尔凡·朱奈迪2日在北京举行的2024年中国-印尼媒体论坛上表示，印尼受众对中国新闻的需求越来越大，中国新闻和中国故事对促进印尼人民了解中国、推动两国友好合作具有重要作用。

伊尔凡说，中国的发展一直深受印尼媒体和受众关注。近年来，安塔拉通讯社等印尼主流媒体通过与中国媒体合作，播发大量印尼文版的中国新闻和中国故事，涵盖政治、经济、科技和文化等，让越来越多印尼读者更好地了解中国、感知中国。

“印尼受众对中国新闻很感兴趣，对中国先进科学技术方面的新闻需求量尤其明显。”伊尔凡说。

论坛期间，中印尼双方数十家主流媒体机构和智库代表围绕媒体交流对中印尼关系发展的重要推动作用、媒体运用新质生产力打造优质内容等议题展开热烈讨论。《罗盘报》总编辑苏塔讲述了雅万高铁开通前后的精彩报道，鹰记电视台总编辑阿里约介绍了印尼受众如何从媒体报道中了解他们喜欢的中国运动员。

印尼驻华大使周浩黎在论坛致辞中回顾了两国在贸易、投资、人文交流等领域交流合作的快速发展，肯定了两国媒体在增进双方互信、推动通力合作方面发挥的积极作用，鼓励两国媒体人继续挖掘新故事，在东盟与中国、印尼与中国之间营造更加和谐的氛围。

中国公共外交协会副会长佟晓玲致辞说，媒体在两国公共外交领域发挥重要作用。今年是和平共处五项原则发表70周年，明年是万隆会议召开70周年，相信中国和印尼将弘扬历史传统，完善全球治理，推动区域发展，捍卫全球南方共同利益，推动中印尼命运共同体走深走实。

2024年中国-印尼媒体论坛由中国公共外交协会、中国驻印尼大使馆、印尼主编论坛主办，主题为“新时代媒体的责任与挑战”，旨在推动中印尼两国主流媒体合作与交流。

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