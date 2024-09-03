肖玉笛

中新社北京9月1日电 题：莫桑比克驻华大使：莫中是“全天候朋友”更是兄弟姐妹

作者 肖玉笛

“中国在莫桑比克实现民族独立和政治解放的斗争中，提供了许多无私帮助。如今莫中两国又共同行进在发展的道路上，不仅是‘全天候朋友’，还是风雨同舟的兄弟姐妹。”莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦近日在接受中新社专访时如是表示。

莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦。(受访者供图)

2024年中非合作论坛峰会将在9月4日至6日在北京举行。作为中国的老朋友，莫桑比克对峰会有何期待？莫中多年合作成果几何？古斯塔瓦就此介绍说，农业仍是莫桑比克最关注的领域；莫中两国虽分处不同大洲，但彼此间有着牢固的纽带和联系，多年合作，硕果累累。

莫桑比克位于非洲东南部，被称为通往非洲南部内陆国家的门户。2016年，中莫建立全面战略合作伙伴关系。两国通过中非合作论坛以及共建“一带一路”倡议，进一步深化各领域务实合作。

古斯塔瓦表示，莫中合作几乎覆盖了农业、工业、能源、基础设施、旅游等所有产业。莫桑比克农业人口约占总人口的80%，对实现农业现代化极为重视。在多年的合作中，中国带来了优质的种子、先进的技术和资金投入，促进当地农业向更高产、更高效的方向发展。例如，中国在非洲最大的水稻种植项目——莫桑比克万宝农业合作项目，以“授人以渔”的智慧帮助当地提高农业技术水平，将“好味道”大米端上了莫桑比克民众的餐桌。

在即将举行的中非合作论坛峰会上，莫桑比克将继续重点关注农业合作。古斯塔瓦指出，仅有农业生产远远不够，增加农业附加值是莫桑比克农业未来的发展方向，她希望能和中国在农产品加工上加大合作。

莫桑比克还将关注工业化和人才培养。古斯塔瓦表示，莫中将在基础设施建设领域持续发力，同时继续深化能源领域合作。此前，在中国的帮助下，莫桑比克成功修建跨海悬索桥马普托大桥，建成世界上首个超深水浮式LNG项目——莫桑比克4区科洛尔浮式LNG项目。

“人力资源是发展的基础。没有优秀人才，莫桑比克丰富的农林资源和矿产资源将毫无用武之地。”古斯塔瓦特别强调了人才培养的重要性。她表示，中国积极推动同非洲国家的人才培养合作，如今莫桑比克有许多年轻人前往中国学习，未来他们将回到莫桑比克，为国家发展贡献力量。

古斯塔瓦对此次中非合作论坛峰会的主题给予高度评价。她说，中非合作论坛的愿景关乎民众的美好生活，关乎在两地建立更多的联系，关乎未来共同的发展规划。通过论坛这一机制，非洲和中国得以在和谐与安全的基础上开展合作，加强文明互鉴，从彼此的经验中汲取营养，实现高质量发展。

“非中合作建立在互相尊重的基础上，不由任何一方单独做决定、设定条款，这一良好模式为南南合作提供了借鉴意义。”古斯塔瓦说，非洲国家了解自身需求，不需要“充当指挥的老板”，“中国来到非洲与我们合作，所开展的项目也有利于我们”。

古斯塔瓦表示，非洲是一个拥有54个国家的大洲，人口超过14亿，非中在全球市场中占据重要地位，非中合作将关乎全球发展。“我们可以共同为世界创造价值、带来改变，为和平与发展而努力奋斗。”

谈及在中国的生活经历，古斯塔瓦说，自己2018年来到中国，目睹了中国的飞速发展。古斯塔瓦还留意到最近在北京很流行周末“City Walk”。“这表明中国政府(在提升人民生活幸福度上)做得很好。”

(责编：艾雯、张悦)