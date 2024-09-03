人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

（聚焦中非合作）莫桑比克驻华大使：莫中是“全天候朋友” 更是兄弟姐妹

肖玉笛
2024年09月03日08:39 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社北京9月1日电 题：莫桑比克驻华大使：莫中是“全天候朋友”更是兄弟姐妹

作者 肖玉笛

“中国在莫桑比克实现民族独立和政治解放的斗争中，提供了许多无私帮助。如今莫中两国又共同行进在发展的道路上，不仅是‘全天候朋友’，还是风雨同舟的兄弟姐妹。”莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦近日在接受中新社专访时如是表示。

莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦。(受访者供图)

莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦。(受访者供图)

2024年中非合作论坛峰会将在9月4日至6日在北京举行。作为中国的老朋友，莫桑比克对峰会有何期待？莫中多年合作成果几何？古斯塔瓦就此介绍说，农业仍是莫桑比克最关注的领域；莫中两国虽分处不同大洲，但彼此间有着牢固的纽带和联系，多年合作，硕果累累。

莫桑比克位于非洲东南部，被称为通往非洲南部内陆国家的门户。2016年，中莫建立全面战略合作伙伴关系。两国通过中非合作论坛以及共建“一带一路”倡议，进一步深化各领域务实合作。

古斯塔瓦表示，莫中合作几乎覆盖了农业、工业、能源、基础设施、旅游等所有产业。莫桑比克农业人口约占总人口的80%，对实现农业现代化极为重视。在多年的合作中，中国带来了优质的种子、先进的技术和资金投入，促进当地农业向更高产、更高效的方向发展。例如，中国在非洲最大的水稻种植项目——莫桑比克万宝农业合作项目，以“授人以渔”的智慧帮助当地提高农业技术水平，将“好味道”大米端上了莫桑比克民众的餐桌。

在即将举行的中非合作论坛峰会上，莫桑比克将继续重点关注农业合作。古斯塔瓦指出，仅有农业生产远远不够，增加农业附加值是莫桑比克农业未来的发展方向，她希望能和中国在农产品加工上加大合作。

莫桑比克还将关注工业化和人才培养。古斯塔瓦表示，莫中将在基础设施建设领域持续发力，同时继续深化能源领域合作。此前，在中国的帮助下，莫桑比克成功修建跨海悬索桥马普托大桥，建成世界上首个超深水浮式LNG项目——莫桑比克4区科洛尔浮式LNG项目。

“人力资源是发展的基础。没有优秀人才，莫桑比克丰富的农林资源和矿产资源将毫无用武之地。”古斯塔瓦特别强调了人才培养的重要性。她表示，中国积极推动同非洲国家的人才培养合作，如今莫桑比克有许多年轻人前往中国学习，未来他们将回到莫桑比克，为国家发展贡献力量。

古斯塔瓦对此次中非合作论坛峰会的主题给予高度评价。她说，中非合作论坛的愿景关乎民众的美好生活，关乎在两地建立更多的联系，关乎未来共同的发展规划。通过论坛这一机制，非洲和中国得以在和谐与安全的基础上开展合作，加强文明互鉴，从彼此的经验中汲取营养，实现高质量发展。

“非中合作建立在互相尊重的基础上，不由任何一方单独做决定、设定条款，这一良好模式为南南合作提供了借鉴意义。”古斯塔瓦说，非洲国家了解自身需求，不需要“充当指挥的老板”，“中国来到非洲与我们合作，所开展的项目也有利于我们”。

古斯塔瓦表示，非洲是一个拥有54个国家的大洲，人口超过14亿，非中在全球市场中占据重要地位，非中合作将关乎全球发展。“我们可以共同为世界创造价值、带来改变，为和平与发展而努力奋斗。”

谈及在中国的生活经历，古斯塔瓦说，自己2018年来到中国，目睹了中国的飞速发展。古斯塔瓦还留意到最近在北京很流行周末“City Walk”。“这表明中国政府(在提升人民生活幸福度上)做得很好。”

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部