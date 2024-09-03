新华社成都9月2日电 题：中国西部游受海外游客青睐

新华社记者张超群

“来成都，我感受到美丽的环境、悠然的城市生活，也了解到更多中国文化。”美国高中毕业生阿帕尔娜·维斯瓦纳坦说，这是她8月旅行的“成都印象”。“我尤其喜欢大熊猫，在我看来它们是自然保护和中国文化的最佳‘代言人’。”

今年暑期，中国入境旅游持续升温，更多海外游客将中国作为其旅游休闲目的地，不少人选择到中国西部省份深度游。

去哪儿平台显示，使用非中国护照预订国内航线机票的旅客预订量，同比2023年增长1.8倍，其中有超过10%的外国游客在半年之内来了中国两次。成都、西安、重庆等西部城市位居外国旅客在华乘飞机热门目的地前十。

外国游客在四川旅游途中拍摄美食（6月7日摄）。新华社记者 张超群 摄

“中国有很多世界遗产，世界上有很多人对此非常感兴趣。”联合国世界旅游组织特别顾问玛丽-皮埃尔·布歇·奥利耶告诉记者，“如今，人们希望了解一个更多元的中国，感受不同的风情。中国四川、贵州、云南这些西部省份的旅游业和少数民族文化结合，在国际上知名度较高。”

英国牛津大学学生迈尔斯·金7月来到四川雅安，和朋友们一道走进原生态的自然保护区徒步登山，并将沿途的景色创作成一幅版画作品。“我们登山途中看到了连绵的山脉和苍翠的树林，我尝试用这幅画重现那个场景，传递出宁静、平和的感觉。”

自去年中国陆续推出免签入境政策以来，外籍入境游客数量持续增加。“China Travel”成为海外互联网热词，让更多外国人感受不一样的中国。

目前，中国对15国试行免签入境15天政策，将144小时过境免签政策适用范围增至37个口岸、54个国家。据国家移民管理局最新统计，今年1至7月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%；签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%。来华旅游外国人预计拉动消费超1000亿元。

中国-西班牙旅游平台yunxi.es创始人安东尼奥·泰黑罗刚刚完成一次跨越陕西、四川、重庆的旅行。“在中国西部，我们看到了不一样的东西，给我留下了深刻的印象。”他认为，到中国西部感受原汁原味的文化、欣赏美丽的自然风景会排在西班牙人旅游愿望清单前列。

有30多年西班牙旅行社运营经验的安东尼奥·佩雷格林曾每年为2000多名来华西班牙游客提供服务。“虽然西班牙人对中国旅游并不陌生，但超过90%去的是北京、上海这些大城市，西班牙人对整个中国并不十分了解。”

佩雷格林四年前开始转型小规模定制深度游服务，“来中国三次”成为他的口头禅。“我告诉客户，中国太大了，至少需要去三次，其中一次就是中国西部。已经有一些客户正在准备第三、第四次行程，不同的省份、不同的经历让他们感到兴奋。”

外国游客在四川乐山乘船游览乐山大佛（6月7日摄）。新华社记者 张超群 摄

2021年成都天府国际机场启用，让成都成为中国大陆第三个拥有两个国际枢纽机场的城市，便捷的交通拉近了空间的距离。据飞常准公布的数据显示，今年暑运首月，成都天府机场起降架次超过3万架次。

“成都对入境游而言，不仅是目的地，也是集散地。”成都市文化广电旅游局相关负责人介绍，由成都入境的外籍游客数量呈逐年增加的态势。“日韩游客喜欢诗词和三国文化、欧美游客更偏向民族文化和自然风情，成都将根据海外不同地域游客的喜好，做好精准推介。”他坦言，西部城市还需要更多具国际识别度的标签和持续的旅游推广。

去哪儿大数据研究院研究员蔡木子介绍，今年来华外国人爱坐高铁、爱逛小城，也不乏来华“特种兵”式旅游的外国旅客。去哪儿平台上，一位俄罗斯旅客半年内到访了天津、日照、宁波等16个城市；一位土耳其旅客到访了广州、济南、青岛等12个城市。

巴基斯坦来的乌扎尔·汗就是一位“爱逛小城”的游客。今年夏天，他来到四川西昌体验凉山彝族火把节，围着篝火起舞，和当地人唱起山歌。“这真是一次全新的体验。”他说。

今年8月，热爱音乐的俄罗斯姑娘伊丽莎白·西德内瓦特地报名了“唱歌学中文·唱行成都”来华研学营，只为了解中国音乐艺术。和伙伴们一起与成都二十四伎乐国风乐团交流后，她告诉记者：“中国传统乐器的声音很特别，中国人保留传统文化的努力也让我很感动。”

玛丽-皮埃尔·布歇·奥利耶认为，文化和自然的差异是旅游的动力，中国西部丰富的旅游资源极具潜力。她期待中国西部省份可以推出更多高品质的旅游线路和服务。

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