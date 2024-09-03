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加拿大多伦多枪击案激增 警方：与美枪支走私问题有关

2024年09月03日08:25 | 来源：中国新闻网
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中新网9月1日电 据《华尔街日报》当地时间8月31日报道，受到美国枪支走私问题影响，加拿大最大城市多伦多的枪击暴力事件大幅增加。

据报道，截至2024年8月底，加拿大最大城市多伦多发生306起枪击事件，比2023年同期增加了50%。报道称，这一激增部分是由“拖车暴力”引起的。

该媒体援引《经济学人》报道称，加拿大媒体将多伦多枪击事件形容为“拖车地盘之争”，并称“这让整座城市陷入紧张状态”。

2024年3月，多伦多北部发生一起黑帮枪杀案，造成一名拖车公司老板死亡。此案至今未破案，随后引发了一系列暴力事件。

报道称，当局将暴力事件激增归咎于美国的枪支走私问题。加拿大边境巡逻机构表示，2019至2024财年期间，该机构在美国边境缴获的枪支数量增加了25%。

报道指出，许多加拿大人拥有猎枪，但不能合法购买手枪，AR-15等半自动步枪也被禁止，持枪证必须经过背景调查。多伦多警方称，当地多达90%的枪支犯罪案件都涉及走私美制枪支。

(责编：艾雯、张悦)

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