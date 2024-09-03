本报记者 王汉超 黄 娴

8月14日，在江苏张家港港码头，货轮在进行木材、粮油、钢材等货物和集装箱的装卸作业。

施柏荣摄（人民视觉）

研讨班成员在张家港市永联村展示馆参观。

黄智强摄

研讨班成员在张家港市永联村农耕文化园永瓷工坊观看陶瓷制作技艺。

黄智强摄

研讨班成员在张家港市德积街道人大（议政）代表履职中心合影。

丁 鹏摄

研讨班成员在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心观看“中国天眼”模型。

亢泂櫆摄

研讨班成员在黔西市化屋村参观体验蜡染制作后合影。

王 敏摄

研讨班成员在毕节市颍川村参观调研。

王 敏摄

近日，非洲葡语国家议员研讨班成员在华参访，来自安哥拉、佛得角、莫桑比克、圣多美和普林西比等国的25名议员和议会高级官员先后访问江苏、贵州等地，实地了解中国在乡村全面振兴、基层治理、港口贸易、数字经济等方面的发展情况。他们在接受本报记者采访时表示，中国式现代化成绩斐然、前景广阔，希望通过加强立法机构交流，促进民心相通、共同发展，为推动非中务实合作、携手推进现代化事业注入更多动力。

“既有城市的便利服务，又有乡村的安静美丽”

碧波荡漾，黛瓦白墙。在江南烟雨中，研讨班成员来到江苏张家港市南丰镇永联村。跨过小桥流水，驻足农耕文化园，他们体验非遗瓷器制作，尝试挥毫泼墨，感受当下中国乡村的生机与活力。

穿行在永联村展示馆、运行管理中心、数字生活馆间，永联村党委书记吴惠芳细细讲述起永联村的村史，从白沙滩上围垦建村，到挖塘养鱼、自力更生，从并队扩村、带动周边乡村发展，到创办乡镇企业、完成升级转型，再到如今新时代高质量发展的提质增效、文化赋能品质生活，每一步都凝聚着当地政府和民众的汗水和心血。

“永联村的基础设施完全不输大城市，这里环境干净整洁，居住舒适，既有城市的便利服务，又有乡村的安静美丽。”圣多美和普林西比国民议会圣普—中国议会友好小组成员伍安多·卡斯特罗感慨道，在这里，村庄内部的制度建设井井有条，通过集体经营、资源共享等方式，村民收入增加了，文化生活丰富了，生动地展示了中国推动乡村全面振兴的成果。

峰壁险峻，山势雄奇。在青山绿水间，研讨班成员来到贵州黔西市新仁苗族乡化屋村。“太漂亮了！”站在乌江源百里画廊化屋观景台上眺望，江水在云雾缭绕间蜿蜒流淌，依山势而建的古朴苗寨若隐若现，研讨班成员纷纷停下脚步，拿出手机拍照留念。

化屋村原名“化屋基”，苗语意为“悬崖下的村寨”，村民以苗族为主，曾经经济发展面临困难。近年来，化屋村依托绿水青山的生态优势，发展乡村旅游等产业，让村民们实现了在家门口就业致富。

在苗绣车间，研讨班成员被精妙的“指尖技艺”吸引，纷纷购买相关文创产品。通过将“指尖技艺”持续转化为“指尖经济”，化屋村不断扩大苗绣产业规模，开发出苗绣蜡染文创等100多种产品，通过电商、直播带货等方式远销各地。

“贵州乡村发展非常有活力，在扶贫减贫、生态环境治理方面的经验值得学习和借鉴。”佛得角国民议会第一副议长、管理委员会主席、佛得角—中国友好小组组长阿尔明多·达·路斯表示，在这里，他了解到如何进行乡村的规划治理，也观察到如何在保护环境的同时践行可持续发展理念。

“大家坐在一起想办法，才能解决问题”

雨后初霁，走进贵州毕节市百里杜鹃管理区的颍川村，道路干净整洁，车辆停放有序。就在几个月前，村里的道路状况还不是这样。“当时村里的内部道路有比较严重的坑洼，有的位置还有污水流到路面。”指着脚下的沥青路面，讲解员告诉大家，当村里的联络员收集到关于路面坑洼问题的社情民意信息后，村党支部、基层联络站积极对接有关部门着手解决，很快修建了新的排污管道，铺设了沥青路，美化了村里的人居环境。

颍川村是全国人大常委会法制工作委员会毕节基层立法联系点的基层联络站。在这里，“警民议事会”“院坝会”“宣讲会”“立法调研座谈会”等活动确保了政策、法律法规得到及时宣传，听证会、座谈会、讨论会等方式则畅通了社情民意渠道。

“中国的基层治理非常有效！”圣多美和普林西比国民议会人权、公民、合作与侨务委员会委员若热·邦多索说，村民们不仅能享受到完善的基础设施，还有反馈问题的通道，帮助他们更高效地利用各项政策和资源来保障自身合法权益，“这种做法值得借鉴。”

“这是德丰社区‘网格巴士’代表移动站点，朝南村‘埭上家委会’联系点设置在田间地头，福民村联系点设在党员中心户家中，元丰社区‘议政微广场’联系点已从线下搬到了线上……”在张家港市德积街道人大（议政）代表履职中心，工作人员为研讨班成员详细介绍人大代表深入群众、了解民情的具体实践。不远处的议政长廊上，几名居民正坐在小桥流水中间，向人大代表倾诉心声、表达诉求。

近年来，江苏省各级人大以“群众找得到代表、代表办得成事情”为工作理念，持续打造一批符合当地需要、各具辖区特色的代表联络站（点），德积街道率先实现了8村2社区代表联络站点全覆盖。

“困难和挑战永远不会消失，大家坐在一起想办法，才能解决问题。”安哥拉国民议会主席团第一秘书、宪法和法律事务委员会成员曼努埃尔·邓波表示：“中国推动全过程人民民主，既提高各层级机构办事效率，又充分保障个体权益。中国经验告诉我们，要把人民的力量凝聚起来，才能实现发展。”

“为我们的发展带来新机遇，让更多民众从中受益”

一步一景，满目葱茏，来到长江奔流入海前的最后一道湾——江苏张家港湾，研讨班成员详细了解当地淘汰沿江低效产能，清退污染企业，推动江滩湿地生态修复，还江于民的历程。

“我们有着和中国相似的自然禀赋，可以学习、借鉴中国的经验。”在张家港港务集团，莫桑比克议会议员费尔南多·阿里被港口的运作和货轮装卸的高效流程深深震撼。他认为，张家港很好地利用了港口条件推动经济发展，莫桑比克可以借鉴中国的做法，推动沿江城市的现代化发展。

逢山开路，遇水搭桥。“我们先后修建公路13417公里，隧道311座，桥梁2138座，铺设路面超过5000公里……”在贵州省公路工程集团有限公司企业文化展厅里，研讨班成员直观感受到高质量基础设施建设为当地百姓生活带来的极大便利。莫桑比克议会抵运党党团领袖维亚纳·马加良斯感慨道：“中国基础设施建设能力令人印象深刻，高铁、公路等建设规模和水平均居世界前列。大力发展基础设施建设，是实现国家发展的有效途径。”

万桥飞架，天堑从此变通途；大数据赋能，高质量发展态势更加强劲。在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，由圆形LED屏构成的“数据之眼”格外醒目，贵州大数据与实体经济、民生服务、社会治理和乡村振兴等领域的融合发展情况一目了然。

“中国在数字经济领域的发展全球领先。”见识到电子商务、电子支付等众多数字化应用场景后，路斯表示，“数字经济不仅能够赋能高质量发展，还可以将发展成果融入民众的日常生活，丰富民众的美好生活体验。”

“百闻不如一见。”卡斯特罗说，“我要把看到、感受到的中国经验更好地介绍到我的国家，应用在国家治理的实践中，为我们的发展带来新机遇，让更多民众从中受益。”

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)