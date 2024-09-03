人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

深圳原创舞剧《咏春》亮相伦敦舞台

2024年09月03日07:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报伦敦9月2日电  （记者许立群、邢雪）当地时间8月30日，深圳原创舞剧《咏春》在伦敦西区的沙德勒之井剧院进行英国首演。此次演出吸引了约1200名当地观众，演出现场座无虚席、气氛热烈，谢幕环节观众纷纷起立鼓掌。

　　舞剧《咏春》由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品，深圳歌剧舞剧院创排演出。该剧以舞蹈与武术相融合的崭新表现形式，向英国观众展示了“咏春拳”“香云纱”这两大非物质文化遗产的独特魅力，并讲述了武学宗师叶问的不凡人生。

　　“听说剧中有很棒的中国功夫、很美的中国文化，我们一定要来看一看。”英国观众艾瑞克几周前就买好了票，带着妻子和女儿兴致勃勃地前来观看演出。伦敦设计博物馆副馆长约瑟芬·尚特表示，这部作品是一扇展现中国文化的窗口。英中贸易协会主席古沛勤在观看演出后表示：“这是一场无比精彩的演出，我心中的梦想就是能够实现这样的文化交融。”

　　中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，中国武术练习者讲究强身健体、消弭纷争、维护和平，追求武艺高强和品格高尚。此次演出有助于英国观众了解中国文化和中国武术的传承与创新，领悟中国倡导的和平、包容、和谐的价值理念。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月03日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部