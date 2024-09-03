本报伦敦9月2日电 （记者许立群、邢雪）当地时间8月30日，深圳原创舞剧《咏春》在伦敦西区的沙德勒之井剧院进行英国首演。此次演出吸引了约1200名当地观众，演出现场座无虚席、气氛热烈，谢幕环节观众纷纷起立鼓掌。

舞剧《咏春》由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品，深圳歌剧舞剧院创排演出。该剧以舞蹈与武术相融合的崭新表现形式，向英国观众展示了“咏春拳”“香云纱”这两大非物质文化遗产的独特魅力，并讲述了武学宗师叶问的不凡人生。

“听说剧中有很棒的中国功夫、很美的中国文化，我们一定要来看一看。”英国观众艾瑞克几周前就买好了票，带着妻子和女儿兴致勃勃地前来观看演出。伦敦设计博物馆副馆长约瑟芬·尚特表示，这部作品是一扇展现中国文化的窗口。英中贸易协会主席古沛勤在观看演出后表示：“这是一场无比精彩的演出，我心中的梦想就是能够实现这样的文化交融。”

中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，中国武术练习者讲究强身健体、消弭纷争、维护和平，追求武艺高强和品格高尚。此次演出有助于英国观众了解中国文化和中国武术的传承与创新，领悟中国倡导的和平、包容、和谐的价值理念。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 13 版）

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