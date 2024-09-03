本报记者 车 斌 孟祥麟 张志文

近年来，中国和科特迪瓦农业合作蓬勃发展，很多合作项目取得丰硕成果。2024年中非合作论坛峰会举行前夕，科特迪瓦国务部长兼农业、农村发展与粮食生产部长科贝纳·夸西·阿朱马尼在接受本报记者专访时表示，中国是科特迪瓦的重要合作伙伴，为促进科特迪瓦各领域发展发挥重要作用。科特迪瓦和中国都主张在开放合作中实现互利共赢。包括科特迪瓦在内的非洲国家与中国进一步加强合作具有重要意义。

阿朱马尼表示，农业是科特迪瓦经济发展的重要驱动力。瓦塔拉总统执政以来，为科特迪瓦经济尤其是农业领域发展带来动力。如今，科特迪瓦已成为世界第一大可可生产和出口国、世界主要腰果生产国及棕榈油和橡胶出口国。阿朱马尼介绍，中企投资的橡胶、棕榈油和可可加工厂等为当地民众带来成千上万个就业机会，显著改善民生福祉。“正因如此，我们已向中国发出邀请，担任明年科特迪瓦国际农业和畜牧业产品展览会主宾国，交流发展经验，展示合作成果。”阿朱马尼说。

阿朱马尼表示，科特迪瓦政府非常重视农业领域的产业转型升级，采取了诸多举措发展现代农业、提高产业链价值。“在这一过程中，我们得到了包括中国等国家在专业技术领域的帮助。”他举例说，大米是当地家庭必需品，但由于水稻产量无法满足民众消费需求，科特迪瓦每年投入大量资金用于大米进口。格格杜垦区是中科两国农业合作示范基地，多年来，中国援科农业技术合作组专家通过多种方式帮助垦区大幅提高水稻产量和质量，稻农收入显著增加。“我们由衷感谢中国这一善举为促进科特迪瓦农业，特别是水稻种植业发展发挥的重要作用。”阿朱马尼表示，这是中国帮助科特迪瓦农业发展的缩影，希望格格杜垦区的成功经验可以推广到科特迪瓦更多地区。

阿朱马尼说，中国拥有广阔的市场和庞大的消费群体，是科特迪瓦重要的出口目的地。科中两国加强在农业生产、农产品加工和农产品贸易领域合作，不仅有助于提升科特迪瓦农产品产业链价值、促进农业产业转型升级、助力科特迪瓦经济发展，还将为中国消费者提供物美价廉的农产品选择，增进两国民众福祉。“合作带来共赢。我们希望继续扩大从中国的进口，也期待科特迪瓦的农产品能够被更多中国消费者接受和欢迎。”

2023年8月，习近平主席在中非领导人对话会上宣布中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。阿朱马尼表示，非洲国家面临提升再加工能力、促进工业化的困难，“支持非洲工业化倡议”契合非洲国家对参与全球价值链、促进工业化进程的强烈需求。“中国助力非洲农业现代化计划”对于提高科特迪瓦农业生产、加工的机械化率和效率尤为重要。“中非人才培养合作计划”旨在帮助非洲培养更多掌握专业技术的高素质人才。“我们非常感谢习近平主席提出的这些倡议举措，这充分展现中国帮助非洲国家发展的真诚意愿和务实行动。”

2018年，科特迪瓦总统瓦塔拉来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问时表示，中国是科特迪瓦伟大的朋友，科特迪瓦人民珍视同中国人民的传统友谊。阿朱马尼说，科方高度重视科中两国关系，把科中友好摆在优先位置，致力于推动两国各领域务实合作。相信在科中两国领导人达成的重要共识指引下，双方在各自优势领域加强合作，相互借鉴发展经验，有助于促进共同发展，更好造福两国人民。谈及即将举行的2024年中非合作论坛峰会，阿朱马尼说，这将是非中持续携手、共促发展的大聚会。科特迪瓦将积极参与本次峰会，在延续同中方的传统友好与合作基础上，继续深化伙伴关系、加强务实合作，为推动峰会达成丰硕合作成果发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 13 版）

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