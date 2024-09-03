张 斌

2024年中非合作论坛峰会开幕在即，中非领导人再次聚首，共叙友好情谊、共商合作大计。本次峰会承载着中非双方人民对美好生活的向往，将为中非合作擘画新蓝图。

中国和安哥拉传统友谊深厚，是彼此信赖的好兄弟、好伙伴。近年来，在习近平主席和安哥拉总统洛伦索战略指引下，双方坚持真诚友好、平等互利，中安关系水平不断提升，各领域合作成果丰硕。今年3月，习近平主席同对华进行国事访问的洛伦索总统举行会谈，两国元首宣布将中安关系提升为全面战略合作伙伴关系。

中安关系保持高水平发展，政治互信不断加深，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持。中方始终秉持真实亲诚理念，在合作中照顾安哥拉发展需求，不附加任何政治条件。中安合作属于南南合作、发展中国家合作，是好朋友之间的相互帮助，互惠互利、合作共赢。

中安合作是实打实的，也是真心诚意的。在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下，中国和安哥拉务实合作取得丰硕成果。安哥拉是中国在非洲第二大贸易伙伴和主要工程承包市场，中国是安哥拉最大贸易伙伴和重要投资来源国。越来越多中国企业在安哥拉投资兴业，积极参与推进安哥拉经济多元化进程，涉及能源、农业、工业、渔业和服务业等领域。中国投资为安哥拉创造大量就业和税收，有力推动当地经济可持续发展。

中安合作基础好、规模大、互补性强，潜力巨大、前景光明。中方大力支持安哥拉公路、桥梁、铁路、港口、机场等重大基础设施建设，为改善当地民生发挥重要作用。中国企业承建了安哥拉最大的水坝、国际机场、抗旱工程，以及最大的民生工程凯兰巴新城。中国生产的手机等电子产品以及汽车在安哥拉热销。

以2024年中非合作论坛峰会为契机，中方愿同安方赓续传统友谊，加强团结合作，坚定相互支持，实现共同发展，推动中安关系向更高水平、更深层次发展。

（作者为中国驻安哥拉大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 13 版）

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