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“深化南南合作的关键会议”

本报记者 黄炜鑫 李 琰
2024年09月03日07:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024年中非合作论坛峰会即将举行。这是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。多家非洲国家的媒体关注这一盛会，在其报道中表示，2024年中非合作论坛峰会意义重大，将擘画非中未来高质量发展新蓝图。

　　肯尼亚广播公司网站发表题为《中国如何继续落实中非合作论坛成果》的文章表示，即将在北京举行的中非合作论坛峰会，将是进一步落实中非合作论坛各项成果的盛会。20多年来，在中非合作论坛框架下，中国为非洲国家诸多领域的发展提供了重要支持，肯尼亚也受益良多。文章强调，中国企业在肯尼亚承建的交通、通信和电力等多个大型基础设施项目，显著改善了当地发展环境并提高了当地发展能力，给当地民众生产生活带来了实实在在的变化。

　　南非独立在线新闻网站刊发文章说，本次峰会的举行，是中国与非洲友好国家日益深化的友谊和团结的见证。文章说，中国已成为非洲最主要的外国直接投资来源国之一，中国也是南非最大的贸易伙伴。中非合作论坛是非中双方的宝贵财富。在中非合作论坛参与方的各项政策推动下，在外交、商务、金融等部门的支持下，非中贸易投资合作将为非洲现代化建设作出新的贡献。

　　科特迪瓦发行量最大的报纸《博爱晨报》日前刊发其副社长阿达玛·科内撰写的评论文章说，在2024年中非合作论坛峰会上，与会各方将继续秉承非中友好合作精神，平等相待、相互尊重，就共筑高水平非中命运共同体达成更多共识，并就如何应对全球性挑战进行交流与协商。非中合作将在全球治理体系改革中发挥重要作用。

　　尼日利亚主流媒体《民族报》近日发表尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱的署名文章，文章认为，中非合作论坛不仅被视为非洲与中国开展对话与协商的平台，更重要的是它取得了切实的成果，为参与该机制的非洲国家带来了实实在在的收益。文章举例说，从基础设施建设、贸易投资往来到活跃的文化和教育交流，都在很大程度上改善了非洲国家的基础设施不足，增强了地区互联互通，提升了非洲的能力建设和技能获取。他期待本次峰会进一步弘扬非洲和中国之间的传统友谊，推动共筑高水平非中命运共同体。

　　乌干达最大英文报纸《新愿景报》近日刊文称：“2024年中非合作论坛峰会意义重大，是深化南南合作的关键会议。”文章分析说，农业依然是非洲国家最关心的话题，中国有丰富的农业技术、人才和经验，希望此次峰会就非中加强农业合作推出新举措，帮助非洲加快推进农业现代化。文章说，成立20多年来，中非合作论坛巩固了非中友好、扩大了互惠互利、增进了非中人民福祉，希望本次峰会能够促进双方在经贸、可持续发展、人才培养、技术转让等方面的务实合作，助力非洲加快工业化进程。

　　（本报内罗毕、北京9月2日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月03日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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