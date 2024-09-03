王文涛

2024年中非合作论坛峰会即将召开，中非领导人时隔六年再次聚首北京，这是新时代新征程上赓续中非传统友谊、擘画中非合作蓝图的重大外交行动，具有重要里程碑意义。我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，弘扬中非友好合作精神，推动中非经贸合作高质量发展，为中非携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体作出新贡献。

落实论坛务实合作举措，推动中非经贸关系跨越式发展

2013年以来，习近平主席连续出席三届中非合作论坛会议，宣布实施中非“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，与非方领导人达成一系列重要共识，为中非务实合作指明方向。近年来，全方位、多层次、宽领域的中非经贸关系加快发展，合作取得累累硕果。

传统领域合作提质升级。中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，2023年中非贸易额2821亿美元，比2013年增长近35%。截至2023年底，中国对非直接投资存量超400亿美元，是2013年底的1.5倍。2013年以来，中国在非洲参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路，新增和升级通信骨干网约15万公里，投资运营1600余个制造业和农业项目、近340个矿业加工项目，中方为非方培训各类人才190万人次。中非已结成工业化、农业现代化和人才培养的重要合作伙伴。

新领域新业态蓬勃发展。动能更“新”，一批电子商务、移动通信等中国科技型企业扎根非洲，非洲23国200余款特色产品热销“非洲好物网购节”，航天航空合作方兴未艾。底色更“绿”，中国积极支持“非洲绿色长城”和适应气候变化示范区建设，实施了300余个新能源项目，光伏等可再生能源产品在非洲国家广受青睐。

机制平台建设日益完善。中国已与非洲国家就贸易畅通、投资合作、绿色发展、蓝色经济、电子商务等领域合作签署48份文件。中国—非洲经贸博览会已成功举办三届，累计签约数百亿美元，成为中非务实合作的重要平台。中非经贸深度合作先行区聚焦制度创新，加快探索投资贸易融合发展新模式、新路径。2019年，毛里求斯与中国签署自由贸易协定，成为我国自贸“朋友圈”的首个非洲伙伴。

参与合作主体更趋多元。地方合作活力不断凸显，双方密切交流对接，在商贸物流、产业园区、产业链供应链等领域取得一系列合作成果。民营企业日益成为合作生力军，目前我国在非投资设立的各类企业中，民营企业占比超七成。服务体系是中非经贸合作的有力支撑，商务信息、法律咨询、标准认证、智库研究等市场化服务机构更加多样，专业化、定制化服务水平大幅提升。

弘扬中非友好合作精神，持续为中非经贸合作注入强大动力

在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席深刻指出，“中非关系为什么好？中非友谊为什么深？关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神”。这一重要论述，不仅准确总结了中非合作的本质特征，也精辟概括了新时期中非合作继往开来的力量源泉。

坚持“真诚友好、平等相待”的原则基础。中非关系始终是相互尊重、相互理解、大小国家一律平等的典范。中国愿永远做非洲国家的好朋友、好伙伴、好兄弟，在中非经贸合作中充分尊重非方意愿、积极回应非方关切，欢迎非洲国家分享中国式现代化机遇红利，支持非洲将资源优势转化为发展优势，提升内生增长能力。

突出“互利共赢、共同发展”的鲜明特征。中非经济优势高度互补，中非合作为双方各自发展振兴作出重要贡献。中方愿加强与非方的发展战略对接，按照《中非合作2035年愿景》描绘的蓝图，巩固贸易、投资、基础设施等领域合作基础，全面提升合作质量，落实支持非洲的“一倡议两计划”，助力实现非盟《2063年议程》。

彰显“主持公道、捍卫正义”的道义担当。中非合作一直是践行真正的多边主义、维护发展中国家共同利益的一面旗帜。中方坚持发展优先，通过经贸合作积极支持非洲国家解决发展不平衡、不充分问题。愿与非方一道积极参与全球经济治理体系改革和建设，坚决反对单边主义和霸凌行径，扩大“全球南方”共同利益，为世界经济复苏和稳定发展注入更多确定性和正能量。

引领“顺应时势、开放包容”的时代风范。中非合作自信开放、普惠包容，走在国际对非合作前列。中方愿以落实三大全球倡议为战略引领，紧扣非洲国家最迫切需求，深化减贫惠农、粮食安全、气候变化、公共卫生等领域合作，赋能妇女儿童发展，支持实现联合国2030年可持续发展目标。也愿在尊重非方意愿基础上，同更多国际伙伴开展三方、多方合作，共同助力非洲发展振兴。

锚定共同实现现代化，续写中非经贸合作新篇章

习近平主席指出：“中非携手推进现代化事业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范！”2024年中非合作论坛峰会将宣布对非务实合作新举措，我们将以落实新举措为主线，推动中非经贸合作迈上新台阶。

坚持开放引领。中国共产党二十届三中全会强调，开放是中国式现代化的鲜明标识。中国将稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，实现规则、规制、管理、标准等相通相容，在平等互利基础上与非洲国家达成更多贸易投资自由化便利化安排，为经贸合作营造良好制度环境。扩大自主开放和对非洲最不发达国家单边开放，继续为非洲国家来华参加中国国际进口博览会等展会提供支持和便利。

深化产供链融合。支持和鼓励双方企业深化产业链供应链合作，打造产业发展集群，建设产工贸一体化项目，形成贸易投资相互促进的良性循环。更好发挥区位和产业优势，深入推进中非经贸深度合作先行区建设。持续提升中非互联互通水平，畅通资源要素流通循环，共同维护产供链韧性和安全，让发展成果更好惠及双方人民。

增强新动能牵引。拓展中非风能、太阳能、水能等清洁能源开发合作，扩大分布式能源应用，加强减灾防灾合作，支持非洲提高绿色能源供给和气候韧性发展能力。培育数字经济合作新亮点，深化中非跨境电商合作，分享“数商兴贸”“数商兴农”经验，参与非洲传统产业、公共服务数字转型。加强能力建设合作，密切中非间理念、经验、技术交流互鉴。

推进可持续发展。有机衔接历届论坛务实合作举措，在重点领域持续发力，打造一批合作品牌。推动中非高质量共建“一带一路”，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。加强经贸政策协同，进一步激发地方、企业、社会组织等的合作活力。更好统筹发展和安全，防范化解风险，深化安全领域合作，维护我国在非公民、法人合法权益。

大道之行，壮阔无垠。2024年中非合作论坛峰会将开启中非友好关系发展历史新征程，我们将以双方领导人共识和峰会成果为指引，守正创新、奋发有为，推动中非经贸合作走深走实，奏响共筑高水平中非命运共同体的时代强音。

（作者为商务部部长）

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)