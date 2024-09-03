本报北京9月2日电 （记者欧阳洁）近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。据中国海关统计，2000—2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。2023年，“中国—非洲贸易指数”首次突破1000点，达到1010.83，比2022年上升20.28点，呈现良好发展态势。今年前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，增长5.5%，规模创历史同期新高。

船舶、汽车、风力发动机组等机电产品拉动对非洲出口增长。前7个月，中国对非洲出口6979.3亿元。其中，机电产品出口3697亿元，增长4.9%，占同期中国对非洲出口总值的53%，拉动对非洲出口整体增长2.5个百分点，船舶、汽车、风力发动机组等产品出口均呈现快速增长态势，分别增长44.8%、35.8%、253.1%。

能矿类产品、农产品领域合作促进相关产品进入中国市场。前7个月，中国自非洲进口4908.9亿元，增长15.5%。同时，农产品进口成为双边贸易的新亮点。前7个月，中国自非洲进口农产品253.5亿元，增长7.2%，高于中国农产品进口整体增速，芝麻、烤烟、夏威夷果等非洲特色农产品进口量分别增长38.8%、32.7%、106.2%，占中国同类产品进口量比重均超四成。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 07 版）

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