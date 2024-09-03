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北京热情迎接非洲朋友——

谱写构建中非命运共同体新篇章

本报记者 陈尚文 王 洲
2024年09月03日07:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　金秋时节，天高云淡。2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行。这是中国和非洲人民又一次友谊与合作的历史性盛会。北京已做好准备，热情迎接远道宾朋，期待共同谱写构建中非命运共同体新篇章。

　　细节着手，中非友好元素多

　　一座丝路金桥连接起中非特色元素，货轮满载远航、列车驶向前方，脑机接口技术、智能机器人、无人送货车等描绘着创新合作的未来……长安街沿线，“命运与共”“合作共赢”“美好蓝图”等一组组创意陈设寓意着中非友好薪火相传，共同发展道路越走越宽。

　　天安门广场喜庆热烈，环路上“中非共命运  合作启新程”“携手同行  共创未来”等峰会主题宣传道旗迎风飘扬，中非合作论坛会徽“合抱之手”装点大街小巷。

　　雁栖湖水天一色，岸边佳木葱茏。作为国家主场外交活动的重要承载地，扩容提升后的雁栖湖国际会都做好准备，即将接待来自众多非洲国家的代表团。“在这里，外宾们可以在会议间隙泛舟雁栖湖、登上慕田峪长城，感受中华文化魅力，亦可亲手制作北京绒花、绢人、兔儿爷等非物质文化遗产，体验独特京味儿文化。”北京市政府外办副主任李辉说。

　　国家会议中心将从细节着手，提升中外嘉宾参会体验。在这里，多种机器人已经就位：引导机器人迎宾、回答咨询、引路讲解，茶艺机器人、拉花咖啡机器人负责泡茶、冲煮咖啡。在会场互动体验区，与会嘉宾可以通过人工智能技术生成以自己为主角的“中非合作主题”故事海报，还可以打卡裸眼3D展示区，与具有空间感、深度感的中非合作论坛标志合影。

　　绿色办会，北京下足功夫：会场所有临建、会议用品、留言卷轴均采用环保材料；桌签、灯具、餐具将在会后回收再利用……本次峰会还设置了咖啡渣互动台，与会嘉宾可以动手将咖啡渣填入花盆种下绿植，既变废为宝，也种下希望。

　　为保障本次峰会接待工作，来自20所高校的700名志愿者，参与咨询引导、语言翻译、讲解展示、媒体服务等69个岗位服务。不少北京市民也为欢迎远道而来的朋友行动起来。“北京中轴线申遗成功了，峰会期间可能会有不少非洲友人来咱这里看看。作为老街坊，我们有义务把环境维护好，向他们展现中国魅力，为促进中非友好贡献一份力量。”东城区安定门街道钟楼湾社区居民范来友说。

　　做好准备，讲述合作新故事

　　9月2日，2024年中非合作论坛峰会新闻中心正式开放。

　　走进新闻中心，国旗墙上53个与中国建交的非洲国家国旗和非盟会旗整齐排列；中非合作论坛大事记讲述了论坛成立24年来的发展历程；中、英、法等多语种《习近平谈治国理政》第四卷等著作，吸引不少中外记者驻足。

　　工作平台上，中外记者写稿件、拍照片、架灯光、录口播，一派繁忙景象。在2日下午举行的2024年中非合作论坛峰会首场吹风会上，外国记者热情提问：“近年来非中农业合作取得了怎样的成果”“我想了解非中共建‘一带一路’绿色合作的新进展”“非中未来应如何携手应对气候变化”……

　　从毛里塔尼亚首都努瓦克肖特到北京，毛里塔尼亚《人民报》记者穆罕默德·阿提格刚刚结束36个小时的旅程，还来不及倒时差，已经投入相关报道中。“今年中国全国两会期间，我第一次访问中国，写下了不少报道。”阿提格说，作为非盟轮值主席国，毛里塔尼亚高度关注如何推动非洲国家基础设施建设、医疗卫生、教育等领域发展，他希望通过报道介绍中国相关经验，讲述更多非中合作共赢的故事。

　　在第一次到访中国的索马里国家通讯社记者卡达尔·阿韦斯·哈桑看来，不论是硬件还是软件方面，中国都已经为峰会做了充足准备。

　　新闻中心的不少“硬核”科技，为记者带来了新体验。尝试绿幕虚拟拍摄后，尼日利亚《外交官特刊》外事记者负责人拉斐尔·奥尼意犹未尽。他说：“这里先进的设备和技术令人印象深刻，我已经在思考如何将这些资源应用到接下来的报道中。”突尼斯国家电台台长赫恩达·哈勒比表示，中国在人工智能领域有很多先进经验，“我们与中国企业和媒体多合作、多探讨，有助于共同实现更广阔的发展前景”。

　　“非常高兴以2024年中非合作论坛峰会为契机来到中国，实地了解中国的发展实践和智慧。”南非金砖电视台台长阿扬达·霍洛表示，非中媒体人汇聚北京，共同讲述友好的故事，“我们的叙事就是我们的力量”。

　　搭建平台，促进中非关系发展

　　自2000年成立以来，中非合作论坛脚踏实地，与时俱进，开拓创新，为南南合作树立了典范，为中非人民带来了实实在在的利益。以2024年中非合作论坛峰会为契机，中非关系将迈上新台阶。

　　刚果（布）新闻和媒体部部长兼政府发言人蒂埃里·莱赞·蒙加拉认为，“举行2024年中非合作论坛峰会，是中国作为负责任大国，为非中人民谋福祉的具体体现”。

　　坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔坦言，连日来他充分感受到非中双方对盛会的期待。“在中非合作论坛框架下，非中双方已就多领域合作达成共识。我目睹并感受到非中双方的信任与理解，这让我对本次峰会的成功举行充满信心。”

　　摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，在国际局势动荡、全球挑战日益严峻的当下，2024年中非合作论坛峰会带来了和平发展的新希望。

　　埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁表示：“本次峰会为非洲国家和中国开展对话、共谋发展搭建了重要平台。”贾迈勒丁说，他将与非洲合作伙伴探讨共同发展的话题，与中国投资者深入交流如何通过埃及更好地服务非洲。

　　布隆迪通信、信息技术与媒体部部长莱奥卡迪·恩达卡伊萨巴表示，通过与中国的合作，非洲大陆基础设施互联互通水平不断提升，“期待非中继续增进交流与合作，为非中科技、卫生、农业等各领域发展注入更强劲动力”。

　　厄立特里亚高等教育委员会主任助理萨马瑞·西蒙·恩巴耶多年前曾在中国度过难忘的求学时光，后又访华参加非中青年大联欢等活动，对非中关系发展有着切实的感受。“中国始终坚持真诚友好、平等相待，与非洲在实现现代化的道路上并肩前行。”萨马瑞说，相信本次峰会将进一步增进非中人民心与心的交流，推动共筑高水平非中命运共同体。

　　（本报记者黄培昭、韩晓明、崔琦参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月03日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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