2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。

接受本报记者采访的非洲各界人士表示，此次非中友好大家庭再一次聚首北京，将共同擘画新时代非中合作新蓝图，推动非中命运共同体建设再上新台阶，为非中人民带来实实在在的好处。

“为共筑高水平非中命运共同体凝聚更多共识”

中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，建设成绩喜人，已经成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化“全球南方”合作的一面旗帜。在习近平主席和非方领导人的共同关心推动下，中非聚焦友好合作，扎实推进论坛建设和成果落实，推动中非关系大踏步前进，实现跨越式发展。

坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，今年是坦桑尼亚和中国建交60周年。60年来，中国政府和人民积极助力坦桑尼亚乃至整个非洲地区的发展，“相信非中合作将在未来取得更大成就”。姆维尼高度赞赏中国取得的发展成就，并表示期待2024年中非合作论坛峰会为非洲国家带来更多发展机遇，“为非洲民众创造更美好的生活”。

肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪表示，中非合作论坛为增进非中互信与了解、凝聚发展共识提供重要合作平台，肯方坚定支持中方办好2024年中非合作论坛峰会。近年来，肯中全面战略合作伙伴关系不断向前发展。肯方期待以本次峰会为契机，开启肯中关系新篇章，推动两国贸易投资、和平安全、人文交流等各领域务实合作迈上新台阶，携手构建新时代更加紧密的肯中命运共同体。

“非中双方将在中非合作论坛框架下继续传承传统友谊，深化团结合作，共同擘画非中关系发展新蓝图。”埃塞俄比亚总理办公室宏观经济顾问盖塔丘·阿德姆·塔希尔表示，中非合作论坛是非洲国家与中国之间重要的集体对话机制，旨在加强平等磋商、扩大务实合作、促进共同发展。非洲国家对在中非合作论坛框架下加强非中合作、促进经济发展充满期待。

加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等受到国际社会广泛欢迎，为世界和平与发展事业贡献了力量。高质量共建“一带一路”为促进非洲国家各领域发展作出巨大贡献，“期待非中携手推进现代化，为共筑高水平非中命运共同体凝聚更多共识”。

“推动非中各领域合作取得更加丰硕成果”

中国一直坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台，同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，持续推动中非合作提质升级。非洲人士期待以此次峰会为契机，推动非中进一步携手合作，让共同发展繁荣之路越走越宽。

“以本次峰会为契机，非中双方可以进一步加强在科技教育、现代农业、公共卫生、文化艺术等领域的合作。”布隆迪通信、信息技术与媒体部部长莱奥卡迪·恩达卡伊萨巴表示，两国在通信领域的合作对布隆迪通信发展至关重要，为布隆迪人民带来切实福祉。得益于中国企业的参与，布隆迪通信网络覆盖率大幅提升。

非盟委员会前副主席姆文查表示，自中非合作论坛成立以来，在论坛框架下，非中双方始终致力于加强务实合作，双边贸易规模持续增长，非洲基础设施不断改善，非中人文交流日益丰富。“希望未来双方在人工智能、数字经济等新兴领域进一步开拓合作空间。”

“中国的发展成就令人瞩目。非洲国家希望在农业现代化等方面借鉴中国经验。期待非中更多务实合作落地落实。”厄立特里亚农业部部长阿雷费恩·贝尔赫表示，期待非中领导人在此次峰会上密切沟通，“推动非中各领域合作取得更加丰硕成果，造福双方民众”。

盖塔丘表示，中非合作论坛成立20多年来，非中贸易额和中国对非直接投资存量大幅增长，中国连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，彰显非中合作强大韧性与活力。“相信非中双方将在中非合作论坛、高质量共建‘一带一路’、全球发展倡议等框架下进一步深化合作，实现共同发展。”

“成为引领‘全球南方’团结合作的典范”

近年来，中非民间交往热络频繁，中非青年大联欢等人文交流活动丰富多彩。非洲人士表示，此次峰会将进一步推动非中人民相知相亲，让非中友谊之树枝繁叶茂。

走进肯尼亚内罗毕大学孔子学院植物园路校区，教学楼内书声琅琅。内罗毕大学校长史蒂芬·齐亚玛表示，通过培训本土中文教师，提供中文和中国文化课程，推动将中文纳入肯尼亚国民教育体系等，该校孔子学院“为促进肯中人文交流、增进彼此理解、加强互利合作搭建了桥梁”。齐亚玛期待，2024年中非合作论坛峰会为非中青年交流提供更多平台，进一步扩大非中合作的民意基础。

“为了积极报道2024年中非合作论坛峰会，我们做了充分准备，派出精干的报道团队。我们将继续讲好非中友好合作故事，为促进双方相知相交贡献力量。”埃及中东通讯社执行主编艾曼·卡迪表示，非洲和中国都有悠久的文明、厚重的历史，都为世界文明的繁荣发展作出了重要贡献。在中非合作论坛框架下，埃及和中国开展了精彩纷呈的文化交流活动，期待中非合作论坛为非中合作搭建更广阔的平台，进一步促进非中文明交流互鉴。

冈比亚信息部部长伊斯梅拉·塞赛表示，2024年中非合作论坛峰会将描绘非中合作新蓝图，为推动构建高水平非中命运共同体注入新动力。“非中在推进现代化的道路上携手前行，实现共同发展进步，将成为引领‘全球南方’团结合作的典范。”

（本报北京、内罗毕、开罗9月2日电 记者俞懿春、韩晓明、宦翔、崔琦、黄炜鑫、沈小晓）

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)