人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“共同擘画非中关系发展新蓝图”

——非洲各界热切期待2024年中非合作论坛峰会

2024年09月03日07:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。

　　接受本报记者采访的非洲各界人士表示，此次非中友好大家庭再一次聚首北京，将共同擘画新时代非中合作新蓝图，推动非中命运共同体建设再上新台阶，为非中人民带来实实在在的好处。

　　“为共筑高水平非中命运共同体凝聚更多共识”

　　中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，建设成绩喜人，已经成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化“全球南方”合作的一面旗帜。在习近平主席和非方领导人的共同关心推动下，中非聚焦友好合作，扎实推进论坛建设和成果落实，推动中非关系大踏步前进，实现跨越式发展。

　　坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，今年是坦桑尼亚和中国建交60周年。60年来，中国政府和人民积极助力坦桑尼亚乃至整个非洲地区的发展，“相信非中合作将在未来取得更大成就”。姆维尼高度赞赏中国取得的发展成就，并表示期待2024年中非合作论坛峰会为非洲国家带来更多发展机遇，“为非洲民众创造更美好的生活”。

　　肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪表示，中非合作论坛为增进非中互信与了解、凝聚发展共识提供重要合作平台，肯方坚定支持中方办好2024年中非合作论坛峰会。近年来，肯中全面战略合作伙伴关系不断向前发展。肯方期待以本次峰会为契机，开启肯中关系新篇章，推动两国贸易投资、和平安全、人文交流等各领域务实合作迈上新台阶，携手构建新时代更加紧密的肯中命运共同体。

　　“非中双方将在中非合作论坛框架下继续传承传统友谊，深化团结合作，共同擘画非中关系发展新蓝图。”埃塞俄比亚总理办公室宏观经济顾问盖塔丘·阿德姆·塔希尔表示，中非合作论坛是非洲国家与中国之间重要的集体对话机制，旨在加强平等磋商、扩大务实合作、促进共同发展。非洲国家对在中非合作论坛框架下加强非中合作、促进经济发展充满期待。

　　加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等受到国际社会广泛欢迎，为世界和平与发展事业贡献了力量。高质量共建“一带一路”为促进非洲国家各领域发展作出巨大贡献，“期待非中携手推进现代化，为共筑高水平非中命运共同体凝聚更多共识”。

　　“推动非中各领域合作取得更加丰硕成果”

　　中国一直坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台，同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，持续推动中非合作提质升级。非洲人士期待以此次峰会为契机，推动非中进一步携手合作，让共同发展繁荣之路越走越宽。

　　“以本次峰会为契机，非中双方可以进一步加强在科技教育、现代农业、公共卫生、文化艺术等领域的合作。”布隆迪通信、信息技术与媒体部部长莱奥卡迪·恩达卡伊萨巴表示，两国在通信领域的合作对布隆迪通信发展至关重要，为布隆迪人民带来切实福祉。得益于中国企业的参与，布隆迪通信网络覆盖率大幅提升。

　　非盟委员会前副主席姆文查表示，自中非合作论坛成立以来，在论坛框架下，非中双方始终致力于加强务实合作，双边贸易规模持续增长，非洲基础设施不断改善，非中人文交流日益丰富。“希望未来双方在人工智能、数字经济等新兴领域进一步开拓合作空间。”

　　“中国的发展成就令人瞩目。非洲国家希望在农业现代化等方面借鉴中国经验。期待非中更多务实合作落地落实。”厄立特里亚农业部部长阿雷费恩·贝尔赫表示，期待非中领导人在此次峰会上密切沟通，“推动非中各领域合作取得更加丰硕成果，造福双方民众”。

　　盖塔丘表示，中非合作论坛成立20多年来，非中贸易额和中国对非直接投资存量大幅增长，中国连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，彰显非中合作强大韧性与活力。“相信非中双方将在中非合作论坛、高质量共建‘一带一路’、全球发展倡议等框架下进一步深化合作，实现共同发展。”

　　“成为引领‘全球南方’团结合作的典范”

　　近年来，中非民间交往热络频繁，中非青年大联欢等人文交流活动丰富多彩。非洲人士表示，此次峰会将进一步推动非中人民相知相亲，让非中友谊之树枝繁叶茂。

　　走进肯尼亚内罗毕大学孔子学院植物园路校区，教学楼内书声琅琅。内罗毕大学校长史蒂芬·齐亚玛表示，通过培训本土中文教师，提供中文和中国文化课程，推动将中文纳入肯尼亚国民教育体系等，该校孔子学院“为促进肯中人文交流、增进彼此理解、加强互利合作搭建了桥梁”。齐亚玛期待，2024年中非合作论坛峰会为非中青年交流提供更多平台，进一步扩大非中合作的民意基础。

　　“为了积极报道2024年中非合作论坛峰会，我们做了充分准备，派出精干的报道团队。我们将继续讲好非中友好合作故事，为促进双方相知相交贡献力量。”埃及中东通讯社执行主编艾曼·卡迪表示，非洲和中国都有悠久的文明、厚重的历史，都为世界文明的繁荣发展作出了重要贡献。在中非合作论坛框架下，埃及和中国开展了精彩纷呈的文化交流活动，期待中非合作论坛为非中合作搭建更广阔的平台，进一步促进非中文明交流互鉴。

　　冈比亚信息部部长伊斯梅拉·塞赛表示，2024年中非合作论坛峰会将描绘非中合作新蓝图，为推动构建高水平非中命运共同体注入新动力。“非中在推进现代化的道路上携手前行，实现共同发展进步，将成为引领‘全球南方’团结合作的典范。”

　　（本报北京、内罗毕、开罗9月2日电  记者俞懿春、韩晓明、宦翔、崔琦、黄炜鑫、沈小晓）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月03日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部