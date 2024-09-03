新华社记者

中国，最大的发展中国家；非洲，发展中国家最集中的大陆。向着实现现代化的共同目标，新时代以来，二十几亿中非人民携手逐梦，书写了团结奋进的崭新篇章，走出了特色鲜明的合作共赢之路。

“中非从来都是命运共同体，共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把我们紧紧联系在一起。”

2013年3月，习近平就任国家主席后首次出访就来到非洲。11年来，习近平主席5次出访非洲，多次出席中非合作论坛峰会等双方重要活动，同非洲领导人等各界人士保持密切交往，亲自关心中非各领域团结合作，以元首外交引领中非关系深入发展。

大道众行远，携手启新程。

2024年9月4日至6日，新一届中非合作论坛峰会将在北京举行，中非大家庭将迎来又一次团聚。中非人民共同期待，习近平主席同非洲新朋老友一道，引领中非携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体。

同心同向 命运相连——

“中非虽然远隔重洋，但我们的心是相通的”

盛夏的北京，见证中非合作的蓬勃势头。

2024年7月10日，北京人民大会堂东门外广场，习近平主席举行仪式欢迎远道而来的几内亚比绍总统恩巴洛。当军乐团现场奏响中国和几内亚比绍国歌，恩巴洛总统心潮澎湃。名为《这是我们最爱的国家》的几内亚比绍国歌，由一名中国作曲家谱曲。

“我和代表团从抵达那一刻起，就深切感受到中国人民对非洲兄弟的真诚友好。”同习近平主席会谈时，恩巴洛总统以“平等”“尊重”“说到做到”“言行一致”，感念中国对待非洲人民的真、实、亲、诚。

“中国和非洲国家彼此的支持和帮助是真诚的，是真实亲诚的友好兄弟和发展中国家团结合作的典范，新形势下我们应该联手创造新时代。”习近平主席指出。

时光回溯到11年前——当地时间2013年3月25日上午，在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心，习近平主席发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的演讲，真挚话语引发现场30次如潮掌声。

那次出访中，习近平主席首次提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为新时代发展中非友好和中非合作提供重要遵循。

中非友好源远流长。毛泽东主席等新中国老一辈领导人和非洲老一辈政治家共同奠定了中非友好关系基础。新时代以来，习近平主席在多个场合同非方领导人一道鉴往知来，从峥嵘岁月中汲取前行力量。

一步一个脚印，始终风雨无阻。自2013年习近平主席非洲行以来，中非友好合作之树愈发根深叶茂。

——2015年12月，习近平主席对津巴布韦、南非进行国事访问并在约翰内斯堡主持中非合作论坛峰会。中非一致同意将新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。

——2016年1月，习近平主席访问埃及。此访恰逢中埃建交60周年，双方一道全面规划中埃合作蓝图，对发展中国家整体团结合作产生示范效应。

——2018年7月，习近平主席对塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，过境毛里求斯并进行友好访问。习近平主席同四国领导人规划双边关系发展，汇集起中非互利合作的更强动力。

——2018年9月，习近平主席主持中非合作论坛北京峰会，中非一致同意构建更加紧密的命运共同体。

——2019年6月，习近平主席在出席二十国集团领导人大阪峰会期间主持中非领导人会晤，强调“中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇”。

——2023年8月，习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤，对南非进行国事访问，并同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会，宣示“携手推进现代化事业 共创中非美好未来”的坚定信心，为中非命运共同体建设注入新的时代内涵。

…………

从中非命运共同体，到共筑更加紧密的中非命运共同体，再到构建高水平中非命运共同体……11年来，在习近平主席和非方领导人引领下，中非在合作共赢、共同发展的道路上结伴前行，中非命运共同体建设不断取得新进展。

支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，积极参与非洲加强维护和平安全能力建设，举行中非团结抗疫特别峰会，在联合国等场合为非洲仗义执言、伸张正义……中国真心实意支持非洲。

“坚定恪守一个中国原则”“坚定支持中方在涉台、涉港、涉藏、人权等核心利益问题上的立场”“坚定支持中国政府为实现国家完全统一所作的努力”……在涉及中国核心利益和重大关切问题上，非洲国家态度坚决、立场鲜明。

曾有非方领导人动情地说：“中国是用实际行动帮助非洲的朋友，是当你摔倒在地扶你起来的朋友。”

走过“雄关漫道真如铁”的昨天，向着“长风破浪会有时”的明天，中非风雨同舟、携手前行的兄弟情谊，深深植根在人民心中。

赤道几内亚总统奥比昂由衷感叹：“中国同赤几的合作始终基于平等和相互尊重，从不强加于人”；卢旺达总统卡加梅说，中国是世界大国，习主席是世界级领袖，但对卢旺达这样历史上遭受深重灾难的小国仍平等相待，大力支援卢旺达发展建设，这在全球事务中是革命性的，比金钱更宝贵；南非总统拉马福萨表示，南非和其他“全球南方”国家都希望同中国加强团结合作，更好共同应对挑战，推动建立更加平等、公正、合理的国际秩序……

中非关系为什么好？中非友谊为什么深？

2021年11月，在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席指出——

“关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是‘真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容’。”

登高望远 彼此成就——

“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问”

“非洲是21世纪的希望热土。这是我第十次踏上非洲大陆，每次来到这里，都能感受到非洲的新发展新变化。”

2023年8月，习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤，对南非进行国事访问，并同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会。立足南非和金砖，放眼非洲和世界，习近平主席此访传承着中非传统友好，汇聚着南南合作新共识。

现代化，中国同非洲的共同梦想。“推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。”习近平主席在此访期间指出。

习近平主席提出真实亲诚理念两年多之后，有“黄金之城”之称的约翰内斯堡迎来中非合作“黄金时刻”——2015年12月，中非合作论坛峰会首次在非洲举办，习近平主席与会。

“积极探索符合自身实际的发展道路”“积极推进工业化”“加快一体化进程”……习近平主席表示，非洲“呈现出蓬勃发展的新景象”，中非合作发展“迎来了难得的历史性机遇”。

发展，是解决一切问题的总钥匙。着眼于助力非方在发展振兴道路上破解基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈，进一步解决就业、温饱和健康等民生问题，习近平主席宣布重点实施中非工业化、农业现代化、基础设施、金融、绿色发展等“十大合作计划”，受到非洲热烈欢迎。

时任津巴布韦总统穆加贝感慨：“过去殖民者给非洲带来灾难，现在中国给非洲带来了新生”；时任肯尼亚总统肯雅塔说，习近平主席的讲话为非中合作发展指明了新方向，进一步表明中国是在真心真意帮助非洲发展……

言必信，行必果。不到3年，“十大合作计划”便得到全面落实。

真挚的友谊，不断结出新的累累硕果。当2018年中非合作论坛北京峰会举办时，50余位非洲国家领导人齐聚北京，同习近平主席一道共绘中非命运共同体新蓝图。

这次北京峰会上，习近平主席宣布，中非要重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”。

大到设立中国—非洲经贸博览会、编制《中非基础设施合作规划》，小到建设中非竹子中心、设立鲁班工坊……每一项举措，都切中非洲各国发展振兴和民生改善的强烈需求。

“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠”“中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车”“我们要用好共建‘一带一路’带来的重大机遇”……人民大会堂大礼堂，习近平主席的话掷地有声。

中非守望相助，友谊跨越时空。

携手应对新冠疫情期间，习近平主席于2021年11月以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式，宣布将共同实施卫生健康、减贫惠农、数字创新、能力建设、和平安全等“九项工程”，既为非洲发展解决“燃眉之急”，更为中非合作绘制新蓝图，为携手构建新时代中非命运共同体不断注入新动力。

万里之外的达喀尔会场，时任毛里塔尼亚外长艾哈迈德聆听习近平主席演讲，感慨万千：“这是历史性的时刻，在最困难的时候，中国与我们站在一起，非中合作已成为举世瞩目的典范。”

中非关系发展没有完成时，只有进行时。

——从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非互利合作持续提质升级，中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位，中非双方在实现经济发展和民族振兴的道路上不断拓展合作新领域；

——52个非洲国家以及非盟委员会同中国签署共建“一带一路”合作文件，一批重大标志性工程项目和“小而美”民生项目落地生根，中国倡议与非洲发展战略深度对接，连接起中非人民的梦想和希望；

——中国非洲研究院挂牌成立，中非青年大联欢等人文交流活动丰富多彩，非洲青少年憧憬未来的画作在中国空间站展出……中非民间交往热络，中非人民友谊愈发深厚。

当前，中国正在向第二个百年奋斗目标进军，非洲正全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。新时代新征程上，中国和非洲始终相互敞开怀抱、坚定携手共进。

肯尼亚总统鲁托正探索推动本国经济转型发展，他对习近平主席说，希望更多学习中国发展的成功经验，以助力肯尼亚现代化事业；

埃塞俄比亚总理阿比告诉习近平主席，来到中国发现北京更加清洁美丽、人民更加幸福，希望向中方学习借鉴治党治国理政经验；

中非共和国总统图瓦德拉曾多次组织内阁成员观看专题片《将改革进行到底》。他感慨，学习和借鉴中国的改革实践对非洲国家发展十分重要……

习近平主席强调：“迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。”

基础设施、粮食安全、医疗卫生、绿色发展、消除“数字鸿沟”、打破投融资壁垒……面对非洲朋友在发展进程中的需求，中国真心想非洲之所想，急非洲之所急。

“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”“中非人才培养合作计划”……2023年8月24日，习近平主席在同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会时，就下阶段加强中非务实合作、助力非洲一体化和现代化事业提出三项举措。

中资公司设计施工的水电站实景效果图印上了几内亚法郎纸币，中企承建的东非最大光伏电站每年可减少约6.4万吨二氧化碳排放，“中非科技小院”项目为非洲培养了一批高素质农业人才……如今，中非人民正坚定奋进在“中国梦”和“非洲梦”相融相通的壮阔征程上。

“中国的卓越之旅鼓舞人心”“中国坚持授人以鱼，也授人以渔”“非洲要看到中国故事，学习中国经验”“中国是非洲实现现代化不可缺少的重要合作伙伴”……这是中非携手的非洲回响，也是中国式现代化的世界回响。

“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。”习近平主席的话，道出中国同非洲携手推进现代化必将产生的深远历史影响。

胸怀天下 大道同行——

“携手共建高水平中非命运共同体，推动构建人类命运共同体”

“面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。这是28亿中非人民肩负的国际责任和历史使命。”2023年8月，习近平主席在南非媒体发表的署名文章中写道。

“国际责任”“历史使命”8个字，彰显了习近平主席看待中非命运共同体建设的战略高度和长远眼光。不到一个月后，习近平主席在北京同来华进行国事访问的赞比亚总统希奇莱马会谈时，再次阐述对人类社会发展方向的深刻认识——

“当前，发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，已经成为不可逆转的时代潮流。”

2013年3月那次非洲之行，习近平主席就强调：没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定和繁荣。没有非洲的参与，国际事务不可能得到妥善处理。没有非洲的发言权，全球治理体系不可能有生命力。21世纪必定是非洲崛起的世纪。

把脉时代之变，偕行天下大道。

有一张“全家福”照片，在中非关系史上焕发光彩：

2018年9月3日，人民大会堂。中非合作论坛北京峰会开幕式前，习近平主席与50多位非洲领导人合影。背景板上，论坛会徽“合抱之手”格外醒目，见证中非携手，砥砺向前。

正是在2018年北京峰会上，习近平主席以“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”全面阐释中非命运共同体的深刻内涵。

志合者，不以山海为远。这些年来，中国和非洲在各自振兴中向世界发出越来越响亮的共同繁荣之声，演绎着“中非双方发展好，世界会更好”的壮阔史诗。

这是捍卫国际正义的坚定力量——

共同发出反对疫情政治化、标签化、污名化的声音；在涉及各自国家主权、领土完整、民族尊严和发展利益等重大问题上相互理解和支持，反对在人权、民主等问题上奉行双重标准、干涉别国内政……世界格局正在深刻变革，中国同非洲一道坚定站在历史正确的一边，高擎维护正义、坚守道义的旗帜。

这是完善全球治理的有力贡献——

中方欢迎非盟和非洲国家加入二十国集团和金砖国家合作机制；支持切实提升非洲国家在国际金融架构中的代表性和发言权；为非洲参与全球治理不断搭建新平台；支持非洲主导自身和平与安全事务……中非共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

这是作答时代之问的责任担当——

弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值写入中国同非洲国家达成的多份联合声明；非洲国家纷纷对中方提出的共建“一带一路”倡议和三大全球倡议表示支持和认同……当今世界正经历百年未有之大变局，面临共同挑战，中非共同推动历史车轮向着更加光明的未来前行。

“共同推动公正合理的国际秩序”“共同维护和平安全的全球环境”“共同建设开放包容的世界经济”……2023年8月在南非，习近平主席提出“三个共同”主张，彰显以天下之利为利、以人民之心为心的深厚情怀。

埃及总统塞西对当前世界正处于深刻复杂变化之中感触颇深，他告诉习近平主席，“埃方赞赏习近平主席提出的系列全球倡议，愿同中方密切多边协作，为人类和平进步作出积极贡献”。

贝宁总统塔隆表示：“支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方密切沟通协作，积极推进共建‘一带一路’，推动构建人类命运共同体。”

今年年初，在乌干达首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会和“77国集团和中国”第三届南方首脑会议上，联合国秘书长古特雷斯和多国代表纷纷对中国始终如一、不附加条件帮助发展中国家表示由衷赞许……

“中国与非洲的关系，已经成为21世纪全球地缘政治和经济发展领域最具活力和影响力的关系之一。”加纳《商业与金融时报》网站刊文指出。

回望历史长河——在争取平等、自由、解放的正义事业里，中非以独立自主的鲜明底色，汇成团结协作、联合自强的共同语言，镌刻改写世界政治、经济、文化版图的光辉印记；

纵观时代大势——21世纪的今天，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，成为国际社会一支愈发有影响力的力量，推动国际力量对比朝着更加均衡的方向发展，深刻影响人类社会历史进程。

2024年中非合作论坛峰会大幕将启。站在新的历史起点上，习近平主席同非洲领导人共商“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”大计，必将为中国和非洲人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体注入强劲力量。

（新华社北京9月2日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)