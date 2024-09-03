本报北京9月2日电 （记者陈尚文、张博岚、孟祥麟）2024年中非合作论坛峰会新闻中心2日举行首场吹风会。国家发展和改革委员会区域开放司司长徐建平、中共中央对外联络部四局局长王赫明、国家税务总局国际税务司司长蒙玉英、生态环境部对外合作与交流中心副主任李永红介绍中非共建“一带一路”合作情况并答问。

徐建平表示，非洲国家是共建“一带一路”的重要支持者、参与者、受益者。11年来，中非共建“一带一路”合作从理念转化为行动，从愿景转变为现实，在战略对接、设施联通、新领域合作、民生福祉改善等方面成果丰硕，形成了新时代发展中国家合作的新模式、新典范，为非洲国家经济社会发展注入了新动力、新活力。下一步，中方愿与非洲各国和非洲联盟一道，不断扩大合作规划商签范围，统筹提升“硬联通”“软联通”“心联通”合作水平，有效拓展合作范围和合作内容，着力协调解决好合作中的各种困难和问题，将共建“一带一路”合作推向深入。

徐建平在答问时表示，粮食安全和农业发展始终是中国和非洲国家共建“一带一路”的重要领域之一。在中非领导人战略引领下，中非农业领域合作蓬勃开展，非洲农业增产增收成效喜人，中非农业经贸合作发展强劲，农业合作机制不断完善，取得了丰硕成果。下一步，中国将与非洲国家、非洲联盟一道深化发展战略对接，进一步完善“中国助力非洲农业现代化计划”落实机制，不断拓展中非农业合作的深度和广度。

王赫明表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想指引下，中国共产党的对外工作持续为促进中非高质量共建“一带一路”凝聚政党共识、夯实民意基础、壮大同行力量，为推动构建高水平中非命运共同体发挥积极作用。欢迎更多社会组织、企业、智库、媒体加入“丝路心相通”中非民间友好伙伴计划。

蒙玉英表示，中国税务部门持续深化国际税收合作，包括扩大和完善税收协定网络，打造“税路通”跨境税费服务品牌，建设“一带一路”税收合作多边平台。蒙玉英介绍了“一带一路”税收征管合作机制有关情况，表示中方将同非洲继续开展税收领域务实合作，通过技术援助和人员培训等持续支持非洲国家提高税收征管能力，共建增长友好型税收环境。

李永红介绍了中国与非洲国家在绿色发展、应对气候变化领域合作取得的积极进展，表示中国与非洲国家积极应对气候变化，建设性推动多边进程。中方愿进一步加强与非洲国家的沟通协调与务实合作，共同提升应对气候变化能力，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)