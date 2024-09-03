新华社北京9月2日电

中华人民共和国和南非共和国关于建立新时代全方位战略合作伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，南非共和国总统西里尔·拉马福萨于2024年9月2日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就新形势下中南、中非关系进一步发展及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

双方表示，珍视双方历久弥坚的特殊情谊，将加快构建高水平中南命运共同体。为进一步传承友好，巩固互信，拓展合作，加强协作，两国元首一致决定将双方关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系，在牢固的政治互信基础上，促进贸易平衡，加快经济转型增长，实现共同繁荣。两国元首达成一系列重要共识。

一、加快构建高水平中南命运共同体

（一）双方高度评价建交26年来两国关系实现跨越式发展，赞赏2023年8月习近平主席第四次对南非国事访问引领两国关系进入“黄金时代”，各领域合作取得长足发展。新形势下，两国关系的全球意义和战略影响持续增强，成为发展中大国和“全球南方”国家团结合作、携手发展的典范。

（二）中方祝贺拉马福萨总统当选连任，相信在拉马福萨总统的领导下，南非民族团结政府将根据《2030年国家发展规划》，在建设团结、公正、平等、繁荣国家的征程上取得更大成功，并在进步国际主义原则基础上保持独立和不结盟外交政策。南非热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，积极评价中国共产党带领全国各族人民取得的发展成就，祝愿中国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标。

（三）双方将进一步发挥元首外交的战略引领作用，落实两国元首重要共识，发挥各层级结构性交流机制作用，促进互利合作。双方鼓励密切政府、立法机构、地方等各领域各层级交往，持续深化治国理政经验交流互鉴。

（四）中方坚定支持南非自主选择的民族团结政策和经济社会发展道路，尊重和支持南非政府为维护国家利益、促进经济发展和改善民生所作努力。南非政府重申奉行一个中国政策，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。南非支持中国政府为实现国家统一所作努力。

（五）双方认为保障和保护包括发展权在内的人权是全人类共同事业，愿在相互尊重，平等相待，反对在人权问题上政治化、极化、选择性和双重标准的基础上开展人权交流与合作。双方同意反对一切形式的歧视，促进和保护弱势群体，特别是妇女、儿童和残疾人的权利，确保他们平等获得资源。

二、推动共建“一带一路”合作与南非国家发展规划深度对接

（六）双方同意致力于加强共建“一带一路”倡议与“经济重建和复苏计划”的对接，继续落实《中南十年合作战略规划（2020－2029）》，推动双方在政治、经济、社会等领域优先事务上取得更多实质成果。

（七）双方愿充分发挥中南联合工作组、经贸联委会等机制作用，通过优化贸易结构，加大市场准入和扩大南非高附加值产品出口，进一步扩展经贸往来。

（八）双方鼓励各自工商界增加双向投资，在相关原材料来源地附近增加制造业基地，促进技术技能转移和创造就业。

（九）双方承诺为两国企业提供稳定、公平、便利的营商环境，维护人员、项目和机构安全和正当权益。双方鼓励经贸代表团互访，将通过双方商会和协会共同主办新能源投资大会。中方愿与南非举办中资企业招聘大会，促进当地就业和民生改善。

（十）双方认为，携手推进现代化是构建高水平中南命运共同体的共同目标。双方将深化在农业、卫生、医学和基础设施建设等传统领域合作，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，聚焦数字经济、新能源、人工智能等关键领域，推进新质生产力发展合作，进一步扩大可再生能源、储能、输配电等领域互利合作。

（十一）中方愿同南非进一步分享减贫和乡村振兴经验，建设减贫示范村，为南非城乡协调发展提供支持。双方将继续加强在文化、妇女、卫生、青年、教育、体育、媒体、旅游和其他人文领域交流与合作。

三、携手构建平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化

（十二）南非欢迎中国在国际舞台上发挥领导作用，认可中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议旨在维护全球和平和安全，促进经济社会发展和推动全球治理改革。南非相信，中方在推动这些倡议时将重视联合国和非盟的首要地位，并同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》等原则和方案保持一致。南非期待与中方就共同关心的双边和全球性问题密切沟通合作，鼓励中国与其他大国在气候变化、冲突预防和解决、公平贸易、减贫等领域密切合作。双方欢迎和支持对方在国际事务中发挥更大作用，共同维护公平正义，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

（十三）双方赞扬中方今年举办的和平共处五项原则发表70周年纪念大会。和平共处五项原则于1955年在万隆会议上确立，从此成为不结盟运动的主要目标。双方一致同意以联合国宪章宗旨和原则为基础，加强在国际事务和多边机构中的合作，共同维护发展中国家的权益和尊重国家主权和领土完整，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的公正国际秩序和国际关系基本准则。

（十四）双方支持对包括安理会在内的联合国进行全面改革，使其更加民主、更具代表性、更有效力和效率，并增加发展中国家在安理会成员中的代表性，使其能够充分应对当前的全球挑战，支持新兴国家和发展中国家在国际事务特别是在联合国安理会中发挥更大作用。

（十五）双方将积极推动发展议题重回国际合作议程中心位置，推动实现联合国2030年可持续发展议程。中方赞赏南非为汇聚协同发展的国际合力贡献力量，祝贺南非2023年成功举办金砖国家领导人第十五次会晤，赞赏南非积极发挥主席国作用，实现金砖国家历史性扩员。双方同意继续加强在金砖合作机制中的协调与合作，推动“大金砖合作”实现更多务实成果。

（十六）中方将全力支持南非担任2025年二十国集团主席国，祝贺非盟成为二十国集团正式成员，呼吁国际社会更加重视二十国集团事务中涉及非洲的优先事项，愿与南非不断提升新兴市场国家和发展中国家的影响力和话语权，聚焦宏观经济政策协调、全球减贫和发展、国际经济金融机构改革等重大议题，推动全球经济和金融格局更加平衡和稳定。

（十七）双方将继续维护世界贸易组织核心价值和基本原则，反对“脱钩断链”，抵制单边主义、保护主义，呼吁改革国际金融体系，改善非洲国家的发展融资，实现共同繁荣。

（十八）双方赞赏对方在俄罗斯－乌克兰问题上各自发挥的作用，欢迎中国和巴西发表的关于政治解决乌克兰危机的共识文件，欢迎非盟派出和平特派团。双方认为包容性对话与和平谈判是持久性解决危机的唯一可行政治出路，呼吁有关各方遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则。

（十九）双方对本轮巴以冲突造成加沙地带严重人道主义灾难和外溢影响深表关切，呼吁切实落实联合国安理会决议，立即实现停火止战，重启巴勒斯坦问题政治解决进程。中方赞赏南非积极致力于激活国际社会在加沙冲突中的作用，愿共同推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。南非赞赏中方成功推动巴勒斯坦各派来华举行内部和解对话并签署《北京宣言》。

四、推动开启构建高水平中非命运共同体新时代

（二十）双方高度评价2023年8月中非领导人对话会在南非成功举行，期待中非合作论坛北京峰会全力落实习近平主席提出“支持非洲工业化倡议”、“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。

（二十一）中方赞赏拉马福萨总统将在中非合作论坛北京峰会期间与中方领导人共同主持“工业化、农业现代化和绿色发展，通往现代化之路”高级别会议。

（二十二）双方一致同意，进一步将峰会成果同非盟《2063年议程》及联合国2030年可持续发展议程深度对接，开启中非关系新篇章。两国元首期待中非合作论坛北京峰会取得丰硕成果，推动中非共同发展。

（二十三）双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高质量合作发挥的引领和促进作用，两国元首祝愿2024年中非合作论坛北京峰会取得圆满成功，并希望此次峰会开启中非团结合作的新篇章。

（二十四）双方呼吁国际社会支持非洲国家为全面落实《非洲大陆自由贸易协定》所作努力，给予非洲空间推进一体化。双方进一步呼吁国际社会支持非盟等地区组织以非洲方式自主解决非洲问题（即非洲问题的非洲解决方案）的努力，愿加强在非洲热点问题上的协调，共同维护非洲和平与安全。

（二十五）国事访问期间，双方元首共同见证多项双边合作文件的签署，包括北斗卫星导航系统应用领域合作、住房和人居建设、深化双边贸易合作、加强文化遗产领域交流、口蹄疫防控合作、南非乳品输华检疫和卫生要求、南非原羊毛输华检疫和卫生要求、科技合作等领域。

（二十六）双方一致认为，拉马福萨总统访华取得圆满成功，对促进中南关系发展及推动构建高水平中非命运共同体具有重大意义。拉马福萨总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢。

(责编：卫嘉、白宇)