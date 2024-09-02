新华社内罗毕9月2日电 高端访谈｜助力肯尼亚及更多非洲国家迈向现代化——访肯尼亚总统鲁托

新华社记者黎华玲 林晶

“今年的中非合作论坛峰会，将为新时期非中合作指明方向，推动经济绿色增长，促进和平发展，加强文明互鉴。”肯尼亚总统鲁托日前在首都内罗毕接受新华社记者采访时表示，肯方相信本次峰会将为肯中合作注入新动能，助力肯尼亚及更多非洲国家迈向现代化。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行，主题是“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”，是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

鲁托说，期待再次启程前往北京，同中国领导人及非洲各国领导人分享经验。当今世界需要合作而不是对抗，中国和非洲之间通过中非合作论坛建立了牢固机制以展开对话，推动双方在安全、文化、农业、工业等领域内发展交流，相信本次峰会期间肯中两国将达成更多共识。

谈及肯中关系，鲁托予以高度评价。他表示，肯中全面战略合作伙伴关系不断向前发展，两国间的合作走在非中合作前列。“以肯尼亚标轨铁路、内罗毕快速路、斯瓦克大坝为代表的基础设施项目显著提升了肯经济社会面貌，希望同中方加强合作，扩展铁路网，为更多非洲国家带来福祉。”

全长约600公里的标轨铁路是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目，分为480公里的蒙巴萨至内罗毕段（即蒙内铁路）和约120公里的内罗毕至苏苏瓦段（即内罗毕-马拉巴标轨铁路一期）。据肯尼亚铁路局估算，蒙内铁路项目对肯国内生产总值贡献率超过2%。此外，中国企业投资开发和建设运营的内罗毕快速路有效缓解了当地交通拥堵状况。

鲁托指出，中国在促进民营经济发展方面有成功经验，希望更多中国民企投资肯尼亚，促进肯私营经济发展。“例如中企投资开发的内罗毕环球贸易中心，已成为内罗毕的地标建筑，吸引众多企业在该地区投资兴业。”

谈及可再生能源领域合作，鲁托指出，非洲大陆的可再生能源发展潜力大，绿色发展是非洲实现可持续发展的必然选择。尽管肯尼亚拥有丰富的地热、太阳能等可再生资源，但目前开发比例较低。他说，中国在开发新能源方面有先进技术，双方优势互补，希望两国在该领域实现合作共赢。

鲁托说，以非洲和中国为代表的“全球南方”，在制定新的政策和立法以应对气候变化、重塑全球治理、维护和平安全等方面发挥关键作用，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议符合非洲国家发展利益，肯方对此表示支持并将积极参与。

回望历史，中肯友谊源远流长。如今，两国在贸易、基础设施、人文交流、绿色发展等各个领域深入开展合作。双方正通过共同探索现代化的生动实践，携手构建人类命运共同体，造福两国人民。

“肯中深化务实合作顺应时代发展大势，符合两国人民根本利益。”鲁托说，“我看到了肯尼亚和中国关系的发展，我看到了私营部门在两国的投资逐渐扩大，我看到肯尼亚向中国出口了牛油果、茶叶和咖啡。”

“肯尼亚是人类起源地之一，拥有马赛马拉国家公园、肯尼亚山、绵延的海岸线等丰富旅游资源，欢迎更多中国游客到肯尼亚来探索不同的文明。”鲁托说。

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