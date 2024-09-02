人民网华盛顿9月1日电 （记者李志伟）当地时间8月31日，贵州在第22届美国华盛顿“中国文化节”上组团亮相，“山地公园省·多彩贵州风”文旅推介活动成为一大亮点。

在第22届美国华盛顿“中国文化节”上，一名当地民众身穿中国少数民族服饰。人民网记者 李志伟摄

作为一年一度的中美文化交流盛事，美国华盛顿“中国文化节”自1999年举办以来，为美国民众读懂中国打开窗口，为两国人民相知相亲架设桥梁。每年丰富多彩的文化交流活动都吸引数以万计的美国民众和来自世界各地的游客参与。

在今年的“中国文化节”现场，贵州元素引人注目。华盛顿宾夕法尼亚大道上，80余幅贵州主题摄影图片引人驻足，有黄果树大瀑布、荔波小七孔、梵净山等贵州风景名胜，有史前文化、红色文化、民族文化等贵州文化，还有“世界桥梁博物馆”“中国数谷”“中国天眼”等贵州现代化建设。

在今年活动上，贵州代表团设立的贵州非遗文化、“村BA”文创、贵州茶文化等展区。人民网记者 李志伟摄

除了多彩贵州图片展外，贵州代表团设立的贵州非遗文化展区、“村BA”文创暨文体旅融合展区、“黔茶工坊”贵州茶文化展区、入境入黔旅游咨询促销展区也备受关注。中国驻美国大使谢峰在参观贵州文旅推介展览时表示，贵州在中美人文交流方面走在了前面，发挥了重要作用。

在贵州非遗文化展区，苗绣、银饰、蜡染、手作箱包等琳琅满目，现场零距离接触和体验，让参观者排起了长队。当地民众参观了展区之后表示，“这些作品都太美了，非常神奇”。

在入境入黔旅游促销展区，许多游客驻足停留，纷纷咨询如何去贵州旅游。据悉，针对北美市场，贵州推出了包括黄果树大瀑布、织金洞以及黔东南苗族侗族原生态村寨等国际旅游线路产品。

当前中国正大力推进高质量发展和高水平对外开放，贵州正努力建设中国内陆开放型经济新高地，奋力打造世界级旅游目的地，建设多彩贵州文化强省。贵州省委宣传部常务副部长谢念介绍说，近年来，贵州代表团多次走进美国，双方往来日益密切，贵州与内布拉斯加州建立了友好省州关系，省会贵阳与美国的沃斯堡、旧金山和库比提诺伯成为友好城市。合作领域不断拓展，民间交流也更加频繁，贵州“村BA”多次被美国媒体报道，NBA传奇球星斯蒂芬·马布里现身“村BA”现场与球迷互动。

80余幅贵州主题摄影图片展示了贵州文旅魅力。人民网记者 李志伟摄

“真诚邀请大家到贵州、到黔东南走一走、看一看，感受不一样的快乐！”黔东南州文体广电旅游局副局长龙辉在现场推介贵州“村BA”，并向当地观众发出盛情邀请。谢念说：“我们这次到访，就是希望通过中国文化节，让美国民众进一步聆听贵州、感知贵州，进一步扩大双方交流。”

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