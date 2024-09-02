在广西仙草堂制药有限责任公司基地，工人在查看青蒿生长情况（8月28日摄）。新华社记者 黄孝邦 摄

融安县是广西青蒿草种植大县之一，是目前国内外较大的青蒿素生产基地，青蒿素年生产量超过100吨，占全球总产量的四分之一。

近年来，当地采用“公司+基地+科研单位+合作社+农户”的模式，积极发展青蒿产业，生产的青蒿素主要出口到非洲国家，用来作为抗击疟疾的基药。青蒿种植已逐渐成为当地乡村振兴的主要产业之一。