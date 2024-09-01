人民网伦敦8月30日电 （记者许立群、邢雪）大幕落下，灯光亮起，观众席中爆发出热烈的掌声与欢呼声，演员们随着富有节奏感的鼓点重新回到舞台，鞠躬，谢幕，返场，再次谢幕……8月30日晚，深圳原创舞剧《咏春》成功在伦敦西区沙德勒之井剧院举行了英国首演，获得现场观众的一致好评。

当晚，以“春华秋实，咏无止境”为主题的“深圳故事”城市文明全球交流计划《咏春》伦敦站首演活动举行，120余位中外嘉宾出席。中国驻英国大使郑泽光在活动上表示，中国武术是中华文化的重要瑰宝。武学宗师叶问创立了岭南武术流派咏春拳，闻名天下、流传至今。中国武术习者讲究强身健体、消停战事、维护和平，追求德艺双馨。这部舞剧将再现广东武学宗师的深厚造诣和英雄气概，也彰显中国武学和文化艺术的创新发展。相信此次演出，将有助于英国观众了解中国武术和文化的传承与创新，认识中国倡导的和平、包容、和谐价值观念。

深圳市对外文化交流协会负责人进行了深圳城市形象推介，介绍了深圳得天独厚的区位优势，便利的入境服务措施，丰富的旅游场景，科技创新的城市魅力和多元开放的城市氛围。

深圳原创舞剧《咏春》由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品，深圳歌剧舞剧院创排演出，是诠释岭南文脉、呈现深圳文艺气派的作品。该剧舞武融合，以“深圳精神”致敬凡人英雄，并以“咏春拳”“香云纱”双“非遗”、双线叙事的创新表达，为英国观众带来不同以往的艺术体验。

据主办方介绍，舞剧《咏春》将在伦敦连续演出12场，这是《咏春》继2023年在新加坡演出之后，再度以商业化方式“出海”。舞剧《咏春》的编剧、中国舞协主席冯双白表示，这是把中国的武术和中国当代人的情感结合在一起的舞剧艺术，是一种新的探索，也非常期待了解在国内市场上经受住考验的舞剧拿到西方来会有怎样的市场反响。

演出结束后，英中贸易协会主席古沛勤表示，这是一场非常了不起的表演，“我心中的‘中英梦’就是这样的文化交融。”观众谢拉·纳基利祖在观看完演出后激动地说：“这部舞剧是如此美丽，美学上、视觉上都很完美，服装也同样令人惊叹。我非常欣赏其中展示的中国非物质文化遗产，体现了中国的传统以及文化内涵。”

连日来，舞剧《咏春》的演出海报已经出现在伦敦街头、地铁等公共场所。在社交媒体上，当地剧迷、伦敦华人华侨、留学生纷纷表达对《咏春》的关注与期待，还有不少网友晒出门票，表示静待与《咏春》的伦敦之约。据主办方介绍，今年10月，《咏春》还将在登上法国巴黎的舞台，开启全新旅程。