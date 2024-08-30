面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性

当今世界变乱交织，人类社会面临前所未有的挑战，发展中国家比以往任何时候都更需要加强团结合作。面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。这是28亿中非人民肩负的国际责任和历史使命。

中非从来都是命运共同体。中非关系的本质特征是真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展。在数十年休戚与共、并肩奋斗的进程中，中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”。中非关系的本质特征和中非友好合作精神，对于构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系具有重要启示意义，中非携手共建高水平中非命运共同体将为推动构建人类命运共同体树立典范。

当前，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。中国坚定支持非洲国家实现民族独立，走符合自身国情的发展道路，支持非洲一体化建设和联合自强的努力，增强了全球南方国家联合自强的信心和底气。2023年8月，习近平主席在中非领导人对话会上宣布中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这三大举措聚焦非洲实现现代化迫切需要的工业化、农业现代化和人才培养领域，是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。赞比亚总统希奇莱马说，中国发展带动全球南方国家取得进步，提升了全球南方国家在国际事务中的代表性和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

中国和非洲是推动全球治理体系和国际秩序变革的重要合作伙伴。中非双方秉持和平共处五项原则，持续深化战略互信，始终在涉及彼此核心利益问题上相互支持。中非在国际舞台上密切配合，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国坚定支持非洲国家成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家，坚定支持非洲提升国际地位和话语权。中非理直气壮坚持发展中国家的正义主张，把共同诉求和共同利益转化为共同行动，在纷繁复杂的变局中谱写了守望相助的精彩篇章。

中国和非洲是推动建设开放包容的世界经济的重要合作伙伴。中非开启外交关系68年来，从穷兄弟间的互帮互助到引领国际对非合作潮流，中非合作从不封闭排他，而是开放自信、开拓创新，不仅为非洲经济社会发展带来机遇，而且为国际对非合作创造了更加有利的条件。中非共建“一带一路”，是敞开胸怀拥抱世界的开放包容之路。中非愿同所有有能力、有意愿的国家加强第三方合作，实现互利共赢，打造多赢合作平台。中国提出全球发展倡议，中国和非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，欢迎更多国家和组织特别是非洲传统合作伙伴加入。在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的背景下，中非坚持拆墙而不是筑墙、开放而不是隔绝，坚持共商共建共享，不搞赢者通吃，推动构建开放型世界经济，有利于发展中国家更好融入国际分工，共享经济全球化成果。

新时代中非关系正蓄积起强劲动能，迎来广阔美好的前景。中国愿同非洲一道，以2024年中非合作论坛峰会为契机，携手共建高水平中非命运共同体，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同发出中非参与引领全球治理体系改革的时代强音，为世界注入更多稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2024年08月30日 03 版）

相关阅读：

共叙友好情谊 共商合作大计——携手共建高水平中非命运共同体①

坚定做非洲现代化道路的同行者——携手共建高水平中非命运共同体②

为中非合作提供更深厚的精神滋养——携手共建高水平中非命运共同体③

(责编：胡永秋、杨光宇)