中非是发展振兴道路上的好伙伴，是现代化道路的同行者。追求实效是中非合作的鲜明特点，求“质”向“新”是中非合作的不懈追求，授人以渔是中非合作的作为担当

2023年，中非贸易额达2821亿美元，中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位；截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，成为非洲最主要的外资来源国之一；过去3年，中国企业为非洲创造超过110万个就业岗位……中非合作的蛋糕越做越大，有力促进中非共同发展，为双方人民带来实实在在福祉。

追求实效是中非合作的鲜明特点。习近平主席强调：“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。”2013年以来，中国在非洲参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施，打通了非洲发展的大动脉；建成24个农业技术示范中心，推广300多项先进适用技术，带动相关地区农作物平均增产30%至60%，非洲国家100多万小农户从中受益；中企在非洲投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献……依托中非合作论坛和共建“一带一路”平台，中非务实合作不断推进，取得丰硕成果，有效助力双方共同发展。

求“质”向“新”是中非合作的不懈追求。发展新质生产力已成为推动中非高质量合作的关键引擎。近年来，在中非务实合作“九项工程”框架内数字创新、绿色发展等工程的带动下，中企在非洲实施了一大批清洁能源项目，为非洲提供锂电池、光伏产品等优质新能源产品；双方共建10余个双边联合实验室或联合研究中心，在资源遥感、可再生能源、生态农业等领域开展联合研究；中企帮助非洲国家新增和升级通信骨干网约15万公里、网络服务覆盖约7亿用户；双方共同制定并发布《中非数字合作发展行动计划》，未来3年将共建10个数字转型示范项目，共同培养1000名数字人才……中非合作向新兴领域不断延伸，为非洲经济转型发展增添强劲动力。

授人以渔是中非合作的作为担当。非洲是一片充满希望的大陆，国际对非合作应助力非洲提升自主发展能力。近年来，中方在非洲投资建设的合作园区发挥“筑巢引凤”作用，积极打造产业集群，形成产业发展优势。双方围绕新科技、新产业、新业态等开展密切交流，帮助非洲增强可持续发展能力。去年8月，中方在中非领导人对话会上宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这三大举措聚焦非洲实现现代化迫切需要的工业化、农业现代化和人才培养领域，是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。津巴布韦前驻华大使马丁·切东多感慨：“谁才是真正帮助非洲国家开拓资源、创造财富的人，答案不言而喻。”

中非是发展振兴道路上的好伙伴，是现代化道路的同行者。非洲国家正在经历新的觉醒，普遍认为外部强加的模式没有给非洲带来稳定和繁荣，探索符合本国国情的发展道路、把前途和命运掌握在自己手里的决心更加坚定。在这一新的历史进程中，中国将继续和非洲兄弟坚定站在一起，支持非洲获得思想上和观念上的真正独立，帮助非洲提高自主发展能力，支持非洲加快现代化进程。中方将同非方共同努力，推动高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国的发展战略进一步紧密对接，深化治国理政经验交流，推出契合新时代中非发展需要的合作举措，推动中非合作迈上新台阶、取得新成果。

合作共赢、幸福共享是携手构建高水平中非命运共同体的应有之义。中国坚持把自身发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展。中国坚持把中非人民利益放在首位，为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民。中方将继续同非方弘扬传统友好、深化团结协作，开辟中非共同发展新境界。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)