中非携手推进文明互鉴、文化共兴，有助于维护世界文明多样性，为解决当今世界面临的问题贡献智慧，共同推动人类社会发展进步

在刚果（金）首都金沙萨，一座形似非洲鼓的大型建筑即将落成，这是由中国建筑师设计修建的中部非洲文化艺术中心，其设计融合了中国和非洲的文化艺术理念，象征着团结圆满和中非世代友好的情谊。作为2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”重点项目之一，中部非洲文化艺术中心的落成将为中非人文合作再添一张亮丽名片。

中国和非洲都是人类文明的发祥地，都以文化底蕴深厚、璀璨多姿著称于世。双方都为各自灿烂的文明而自豪，也愿为世界文明多样性作出更大贡献。中国传统文化倡导“仁民爱物、天下大同”，南部非洲的乌班图精神崇尚“仁爱、共享”；中国人历来讲究“天人合一”，非洲谚语讲“和谐，万事皆成”；中非两大文明都强调人与人命运与共、人与自然和谐共生。中非携手推进文明互鉴、文化共兴，有助于维护世界文明多样性，为解决当今世界面临的问题贡献智慧，共同推动人类社会发展进步。

促进中非文明交流互鉴、交融共存，能够为彼此文明复兴、文化进步、文艺繁荣提供持久助力，为中非合作提供更深厚的精神滋养。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，人文交流都是新时代中非合作的重要内容。在中非合作论坛框架下，一系列文化交流活动精彩纷呈。中非文明对话大会、中非媒体合作论坛暨中非智库高端对话、中非民间论坛等举行，为中非关系发展贡献智慧；推进签证便利化、增加直航航线，旅游合作促进中非民心相通；中国高校新开设祖鲁语、阿姆哈拉语、马达加斯加语等非洲语言专业，非洲国家积极推动中文教育，中非语言文化交流持续深入；中国援外医疗题材剧《欢迎来到麦乐村》等电视剧热播，肯尼亚、南非、尼日利亚等国家举办中国电影节，中非影视合作不断拓展……中非人文领域交流合作全面开花，为携手共建高水平中非命运共同体筑牢民意基础。

促进中非文明交流互鉴、交融共存，有助于推动可持续发展。中非两大文明对人与自然和谐共生的重视，正转化为双方开展可持续发展合作的动力。在设立于肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学的中非联合研究中心，中非专家在生物多样性研究、生态环境保护等领域取得了一批重要研究成果；中非环境合作中心成立4年来，围绕“中非绿色使者计划”“中非绿色创新计划”等项目开展卓有成效的合作，为非洲培养大批环保管理、污染防治、绿色经济等领域专业人才……中非双方积极推动科技人才交流与培养、技术转移与创新，加强在应对气候变化、应用清洁能源、防控荒漠化和水土流失、保护野生动植物等领域交流合作，为全球生态文明建设作出积极贡献。

促进中非文明交流互鉴、交融共存，有助于双方理解彼此的发展道路，为实现各自发展愿景创造良好环境。当前，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路，非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进，全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。非洲国家普遍希望借鉴中国发展经验，探索符合本国国情的现代化道路。中非通过交流聚合璀璨文化的精髓，依托互鉴激发优秀传统文化的创新性，将为双方携手同行现代化之路开辟更加光明的前景。

2024年中非合作论坛峰会是加强中非友好团结的盛会，也是促进中非文明互鉴、文化共兴的重要契机。中非双方将加强交流互鉴，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业，在携手共建高水平中非命运共同体的道路上行稳致远。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)