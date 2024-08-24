中国和非洲通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范

习近平主席将于9月5日出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。峰会期间，习近平主席还将为应邀与会的中非合作论坛非方成员领导人、有关非洲地区组织和国际组织代表等举行欢迎宴会和相关双边活动。时隔6年，中非领导人再次相聚北京，共叙友好情谊、共商合作大计，必将为中非政治互信不断深化、务实合作提质升级注入新动力，为携手共建高水平中非命运共同体凝聚共识和力量。

习近平主席高度重视中非关系，亲自擘画、亲力亲为，引领中非关系行稳致远。2013年3月，习近平主席访问非洲期间提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为新时代对非合作提供了根本遵循。2015年12月，习近平主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式并发表致辞，提出中非共同实施“十大合作计划”。中非领导人一致同意将中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。2018年9月，习近平主席主持中非合作论坛北京峰会并在开幕式上发表主旨讲话，宣布中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。2021年11月，习近平主席出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，提炼总结“中非友好合作精神”，宣布中国将同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”。在元首外交引领下，中非关系进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段，中非命运共同体建设持续走在构建人类命运共同体的前列。

“中非关系最大的‘义’，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。”从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非合作持续拓展深化。中国是对非投资规模最大的发展中国家。从援加纳渔港综合设施、毛里塔尼亚努瓦克肖特立交桥等“贸易促进工程”项目，到援中非共和国菌草、埃塞俄比亚绿色河岸、莱索托光伏电站、多哥草原区发展等“绿色发展工程”项目，再到援塞拉利昂外交培训学院、马里巴马科大学、博茨瓦纳小学等“能力建设工程”项目……目前，“九项工程”项下对非援助和发展合作项目已全部落实。大量手牵手、心连心的友好合作故事，汇聚成一幅中非携手开创未来的生动画卷。

实现现代化是中国和非洲国家共同的追求。2023年8月，习近平主席在中非领导人对话会上宣布中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这三大举措聚焦非洲实现现代化迫切需要的工业化、农业现代化和人才培养领域，是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。非洲国家普遍认为，中国是非洲实现现代化的重要合作伙伴。中国和非洲通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。

中国对非合作始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，契合非洲国家的根本利益和国际关系基本准则。中国对非合作的出发点永远是中非双方人民的根本利益，主线和底色永远是真诚平等、互利共赢、捍卫正义、开放包容。当前，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。中非加强团结合作，不仅是中非双方实现共同发展的必由之路，也将为推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化注入强劲动力。“期待2024年中非合作论坛峰会开启双方务实合作新篇”“非中合作将迎来更大成就”“为建设更加和平繁荣的世界作出新贡献”……对即将举行的2024年中非合作论坛峰会，非洲各界充满期待。

独行快，众行远。以2024年中非合作论坛峰会为契机，中非双方将进一步发扬传统友好，深化团结协作，促进各领域合作蓬勃开展，绘就现代化事业新画卷，谱写共建高水平中非命运共同体新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)