本报记者 严 瑜

8月12日在印度尼西亚新首都努山塔拉拍摄的由中国企业推出的智轨系统。

工作人员和智轨系统合影。

新华社记者 徐 钦摄

近年来，中国企业“走出去”步伐不断加快。在许多发展中国家，活跃着越来越多中国投资者和建设者的身影。英国《经济学人》杂志日前刊文称，中国企业正在“全球南方”市场快速发展并赢得竞争优势。

中国品牌知名度、影响力日益提升

在以广大发展中国家和新兴经济体为代表的全球南方国家，中国企业正成为深受当地市场认可与欢迎的重要合作伙伴：一方面，从服装到智能手机，从新能源汽车到太阳能电池，越来越多“中国造”圈粉当地消费者；另一方面，在当地各类发展项目中，中国企业往往作为参与者或投资者，发挥积极作用。

以拉美地区为例——

在厄瓜多尔，中国汽车品牌在当地市场占有率达到35%，同时约30个来自中国的原装或组装摩托车品牌在当地经营，部分品牌和车型已成为当地消费者首选。厄瓜多尔汽车工业企业协会经济事务部主任何塞·阿瓦德认为，“中国汽车在设计和配置等方面优势明显”。

在墨西哥，中国品牌的知名度不断提升，OPPO等手机制造商以及比亚迪等车企成为该国机场大型广告牌的主要租户。数据显示，2023年，墨西哥是仅次于俄罗斯的中国汽车第二大出口目的地。

在哥伦比亚，自2020年以来，中国企业在该国的投资持续增长。哥伦比亚驻华大使馆商务参赞、哥伦比亚贸易投资旅游局中国区主任奥斯卡表示，10年前，在哥伦比亚还很难见到中国公司，而如今，中国已成为哥伦比亚最重要的投资国之一，且投资领域越来越多元化。

在亚洲、非洲等地区的发展中国家，中国企业同样表现活跃。《经济学人》杂志刊文称，从印度尼西亚到尼日利亚，中国品牌的影响力日益显著。如今，电子设备制造商传音已占据非洲智能手机市场的半壁江山；医疗设备生产商迈瑞成为拉丁美洲领先的患者监控系统供应商；中国的电动汽车和风力发电机制造商也在发展中国家迅速扩张。文章指出，中国企业的海外发展呈现出双轨并行的趋势：一是瞄准全球南方国家数十亿消费者的庞大需求，二是通过全球化供应链的深度整合，积极布局全球生产网络。

北京外国语大学国际关系学院教授宋微在接受本报记者采访时分析称，目前在全球南方国家表现较为突出的中国企业主要包括以下几类：“一是基建类企业，它们具有传统优势，早年伴随中国政府的对外援助项目，较早进入发展中国家，并在当地建立了良好的信誉和口碑，为近年来在全球南方国家开拓市场打下基础；二是制药、医疗器械等民生类企业，在中国帮助发展中国家改善民生的过程中，这类企业发挥着积极作用；三是数字经济、人工智能、新能源汽车等新兴领域企业，这类中国企业近年来成长迅速，进入全球南方国家的步子不断加快。”

国际化、全球化成为中企发展重要方向

中国企业为何能在全球南方国家蓬勃发展、赢得青睐？

中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系室副主任、研究员周志伟向本报分析称，中国企业加速进入全球南方国家并在当地受到欢迎，一个重要背景是，近年来，中国经济高质量发展扎实推进，中国式现代化建设取得新的历史性成就，在这种整体上升的态势下，中国海外投资能力迅速提升，国际化、全球化成为中国企业发展的重要方向。

2023年，中国国内生产总值超126万亿元。根据经济合作与发展组织公布的数据，中国制造业产量占全球总产量的35%。对此，瑞典“一带一路”研究所副所长、广东国际战略研究院特聘研究员侯赛因·阿斯卡里指出，中国经济呈现持续增长的稳健态势。中国企业在基础设施建设、建筑机械及电信等多个领域均跃居世界领先地位。而在人工智能、数字化及机器人技术进步的推动下，中国整个工业部门的生产力还将出现突飞猛进的提升。

分析人士指出，中国企业在全球南方国家的成功并非偶然。一方面，中国经济持续高速发展为企业提供强大后盾，国内完善的产业链和供应链体系使得中国企业能够在成本控制和产品质量上具备优势；另一方面，中国企业善于洞察市场需求，能够迅速调整战略，推出符合当地消费者需求的产品和服务。

“中国企业在全球南方国家取得良好发展，与政府的政策引导和企业的自身努力密切相关。”宋微分析称，在共建“一带一路”倡议框架下，中国与全球南方国家在发展战略上深度对接，精准了解相关国家的发展需求，进而有针对性地引导中国企业进入相关领域。此外，在金砖、上合等机制内推动本币结算以及中国与毛里求斯、厄瓜多尔等国家签署自贸协定，也为中国企业在全球南方国家的业务拓展起到重要的政策引领与保障作用。“除了宏观政策引领之外，中国还不断创新投融资模式，‘工程总承包+融资’等工程项目管理模式为发展中国家提供了更具吸引力的融资方案，帮助中国企业更好抵御风险。同时，中国企业自身在技术、成本等方面具有竞争优势，并且注重法律合规，积极履行社会责任、回馈当地社会，为全球南方国家提供技术培训、创造就业机会、解决民生问题，树立了良好的企业形象。”

周志伟指出，中国企业国际化、全球化步伐不断加快，为全球南方国家提供了更加多元的投资来源。不同于过去发达国家的投资模式，中国企业的投资基于目的地国家自身的产业需求，坚持平等互利的合作原则。“此外，中国企业带着中国式现代化的成功发展经验走向海外，全球南方国家在与中国企业的经贸合作中可以互鉴发展经验。正因如此，中国企业普遍受到全球南方国家的认可与欢迎。”周志伟说。

为“全球南方”经济发展提供动力

《经济学人》刊文称，中国企业已在全球南方国家树立起较好口碑。美国皮尤研究中心民调数据显示，很多发展中国家认为中国在本国经济发展中扮演着推动者的积极角色。

专家认为，全球南方国家对中国企业以及中国的认可，与中国企业给当地经济社会发展带来的积极效益密不可分。

“当前全球南方国家普遍存在两个核心发展诉求，一是加快推进工业化和现代化，二是抓住新一轮工业革命的机遇，利用新技术来实现快速发展。中国企业的到来正好契合全球南方国家的发展诉求。一方面，中国企业参与全球南方国家的基础设施建设，为其工业化和现代化提供重要基础；另一方面，中国企业的数字技术创新实践与经验为全球南方国家加快数字经济转型提供有益借鉴，帮助其搭上数字经济发展的快车。”宋微说。

周志伟指出，中国企业加速在全球南方国家的布局，为相关国家提供了更多外资来源，有助于弥补这些国家自身投资能力欠缺的不足，为其经济社会发展提供外部动力。此外，中国企业的投资，扩大了全球南方国家的自主选择空间，不附加任何政治条件、基于全球南方国家自身发展诉求的合作形式，能够帮助发展中国家更好探索符合自身国情的发展模式。

侯赛因·阿斯卡里也认为，中国通过推动共建“一带一路”，助力全球南方国家依托自身比较优势来实现工业化，帮助全球南方国家逐步摆脱过去作为廉价原材料出口国与昂贵工业制成品进口国的角色定位。在全球南方国家看来，中国是着眼长期发展的可靠伙伴。

未来，中国企业如何在全球南方国家更好地落地扎根、深耕细作，与当地合作伙伴实现互利共赢？

周志伟认为，互补性是经贸合作的根本动力。今后，中国和全球南方国家可以进一步挖掘资源禀赋、产业结构等方面的互补性，发挥各自相对优势，为中国企业进入全球南方国家创造更多机会。“此外，每个国家都有自己的发展战略和发展诉求。中国继续加强与全球南方国家在发展战略和市场需求等方面的对接，提升贸易投资等各个领域的合作水平，也将推动中国企业在全球南方国家更健康持久地发展。”

宋微认为，数字经济、绿色经济、高新科技、智能制造等将成为中国企业在全球南方国家进一步开拓市场、开展合作的重要领域。“随着共建‘一带一路’倡议深入推进，中国与全球南方国家政府间合作不断深化，中国企业在全球南方国家的发展前景广阔，越来越多中国企业将走出国门，为全球南方国家的发展注入新的活力。”

(责编：岳弘彬、牛镛)