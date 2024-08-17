新华社北京8月17日电 印度一名女实习医生上周遭残忍奸杀，引发医生和妇女团体强烈愤慨。

遇害女医生31岁，本月9日在印度东部城市加尔各答一所医院被发现遭奸杀。医院一名工作人员说，这名女医生在医院一处大厅睡觉时遭到侵害。

印度警方已逮捕一名涉案男子，该男子的工作是在医院帮助维持排队秩序。

事发一周以来，印度医生和妇女团体多次举行抗议活动，要求提升妇女权益和安全保障。印度医学会呼吁，全国执业医生自17日早晨起举行为期24小时的全国大罢工，仅保留急诊等必要服务。该学会一名负责人说：“在我们国家，女性在医疗行业中占多数，我们一次次地要求保证她们的安全。”

这起恶性事件使人联想到震惊国际社会的2012年印度公交车轮奸杀人案。2012年12月16日晚，一名23岁的医学院女学生搭乘新德里一辆公交车，遭车上6名男子殴打和轮奸，随后被扔出车外，两周后因伤重不治身亡。

印度政府2013年出台加重对性暴力和性侵罪行惩罚的法律。依据新法律，强奸犯累犯或强奸致人重伤昏迷者可被处以死刑。不过，该国依然频发针对女性的性暴力犯罪。据法新社报道，印度2022年每天发生近90起强奸案。（张旌）

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