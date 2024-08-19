8月17日，在巴西首都巴西利亚，来自浙江婺剧艺术研究院的演员在沙滩艺术节中国日活动上表演。 为庆祝中巴建交50周年，巴西首都巴西利亚8月17日晚举办沙滩艺术节中国日活动，有来自中巴两国的艺术家为观众带来精彩表演，吸引大量民众参加。 新华社记者 王天聪 摄