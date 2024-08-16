人民网北京8月16日电 （记者赵健）8月15日，一场别开生面的中拉文化嘉年华活动在京举行。来自玻利维亚、阿根廷、委内瑞拉等国的驻华大使，以及外交机构、智库、拉美在华留学生和媒体代表出席了本次活动，共同参与了这场跨越国界的艺术活动。

中国公共外交协会副会长邱小琪在活动致辞中表示，中拉论坛成立十年来，中拉各领域友好合作硕果累累，其中人文交流蓬勃开展，中拉文明交流互鉴深入人心。近期，中国与巴西、墨西哥、古巴等国连续新增或恢复多条直达航班，极大便利了双方之间的人员往来，为双方增进了解、加强友谊创造了更好条件。

玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯表示，玻利维亚和中国在经济和商业领域务实合作，锂电开发等项目持续深化。明年，玻利维亚在庆祝独立200周年的同时，也将庆祝与中国建立不间断外交关系40周年。

阿根廷驻华大使马致远在活动中表示，中国和阿根廷已经成为新兴市场和发展中国家，特别是拉美国家合作的典范。他就任驻华大使几个月来，已深感中阿关系充满信任。“我深信，我的使命的核心目标之一是拉近我们两国人民之间的距离，继续加强我们的文化、学术和体育联系，以便为我们的共同繁荣探索新的互利机会。”马致远说。

活动现场，来自拉美国家和中国的表演者们为观众献上了一场精彩绝伦的文艺表演。他们通过歌曲演唱、吉他弹奏、探戈舞曲等多种形式，充分展示了中拉文化的独特魅力和深厚底蕴。这些表演不仅赢得了现场观众的阵阵掌声，也进一步拉近了中拉人民之间的心灵距离。