新华社曼谷8月15日电（记者林昊 陈倩慈）当地时间2024年8月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在清迈会见柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达。

王毅表示，中柬铁杆友谊历久弥坚、历久弥新。外部环境越复杂，我们越要坚定不移办好自己的事，坚定不移发展中柬友好，坚定不移走团结合作共赢之路。中方始终将发展中柬关系放在中国周边外交特殊重要位置，愿同柬方以落实新版中柬命运共同体行动计划为契机，密切高层交往、深化务实合作、巩固安全合作、加强人文交流，推动中柬全面战略合作实现高质量发展，更好造福两国人民。中柬执法安全部门联合打击跨境犯罪取得良好成效，双方要继续加大力度，彻底铲除赌诈势力滋生蔓延的土壤。

宋金达表示，西哈莫尼国王正在新疆访问，感谢中方的周到安排。祝贺中国共产党成功举行二十届三中全会，规划了未来发展蓝图。柬方乐见中国实现现代化，更加繁荣昌盛。中国一直无私帮助发展中国家，致力于维护地区和平稳定。中国的发展将使包括柬埔寨在内的整个地区受益。

王毅说，澜湄六国同饮一江水，命运紧相连，是永恒的友好邻邦、天然的合作伙伴。澜湄合作起步虽晚，但发展很快，有力增进了六国人民福祉，促进了六国发展振兴。各方一致同意不做“清谈馆”，要做“推土机”，团结一心加快澜湄国家命运共同体建设。中方愿同包括柬方在内的各方一道，通过澜湄合作推进中南半岛整体发展，缩小东盟发展差距，促进东盟一体化建设，为落实三大全球倡议、构建人类命运共同体发挥示范引领作用。

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