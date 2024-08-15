人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达

2024年08月15日22:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷8月15日电（记者林昊　陈倩慈）当地时间2024年8月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在清迈会见柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达。

　　王毅表示，中柬铁杆友谊历久弥坚、历久弥新。外部环境越复杂，我们越要坚定不移办好自己的事，坚定不移发展中柬友好，坚定不移走团结合作共赢之路。中方始终将发展中柬关系放在中国周边外交特殊重要位置，愿同柬方以落实新版中柬命运共同体行动计划为契机，密切高层交往、深化务实合作、巩固安全合作、加强人文交流，推动中柬全面战略合作实现高质量发展，更好造福两国人民。中柬执法安全部门联合打击跨境犯罪取得良好成效，双方要继续加大力度，彻底铲除赌诈势力滋生蔓延的土壤。

　　宋金达表示，西哈莫尼国王正在新疆访问，感谢中方的周到安排。祝贺中国共产党成功举行二十届三中全会，规划了未来发展蓝图。柬方乐见中国实现现代化，更加繁荣昌盛。中国一直无私帮助发展中国家，致力于维护地区和平稳定。中国的发展将使包括柬埔寨在内的整个地区受益。

　　王毅说，澜湄六国同饮一江水，命运紧相连，是永恒的友好邻邦、天然的合作伙伴。澜湄合作起步虽晚，但发展很快，有力增进了六国人民福祉，促进了六国发展振兴。各方一致同意不做“清谈馆”，要做“推土机”，团结一心加快澜湄国家命运共同体建设。中方愿同包括柬方在内的各方一道，通过澜湄合作推进中南半岛整体发展，缩小东盟发展差距，促进东盟一体化建设，为落实三大全球倡议、构建人类命运共同体发挥示范引领作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部