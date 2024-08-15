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日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭祀费

2024年08月15日22:37 | 来源：新华网
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新华社东京8月15日电（记者姜俏梅 胡晓格）今年8月15日是日本战败79周年的日子。日本首相岸田文雄当天通过代理人以“自民党总裁”身份，向供奉有二战甲级战犯的靖国神社供奉了“玉串料”（祭祀费）。

当天上午，日本防卫大臣木原稔、经济再生担当大臣新藤义孝和经济安全保障担当大臣高市早苗参拜了靖国神社。此外，日本前环境大臣小泉进次郎、前经济安全保障担当大臣小林鹰之以及“大家一起参拜靖国神社”跨党派国会议员联盟成员当天也参拜了靖国神社。

靖国神社位于东京千代田区，供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客坚持参拜靖国神社，遭到日本国内爱好和平人士和国际社会的强烈反对，也导致日本与中韩等亚洲国家关系紧张。

中国驻日本大使馆发言人15日表示，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有罪行滔天的14名二战甲级战犯。日方有关消极动向再次反映出日本政府对待自身侵略历史的错误态度，伤害包括中国在内亚洲受害国人民感情，违背日方在历史问题上作出的表态和承诺。中方严肃敦促日方切实正视反省侵略历史和战争罪责，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，真正同军国主义划清界限，不要进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

韩国外交部15日在官网以发言人名义就日本政界高层人士向靖国神社供奉祭品或参拜靖国神社深表失望和遗憾，督促日本领导人正视历史，用实际行动表现出对历史的谦虚反思和真诚反省，并再次强调这是发展面向未来的韩日关系的重要基础。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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