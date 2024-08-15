外交部发言人林剑8月15日答记者问时表示，中方敦促日方切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

有记者问：据报道，日本首相岸田文雄15日以自民党总裁的名义向靖国神社供奉了“玉串料”。另外，日本防卫大臣木原稔、经济再生大臣新藤义孝等个别内阁成员以及一些国会议员参拜了靖国神社。中方对此有何评论？是否会向日方提出抗议？

林剑说，79年前的今天，日本接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。中国人民同世界人民一道，打败了日本军国主义侵略者和法西斯主义，取得了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利。这一历史性时刻值得国际社会永远铭记。

林剑表示，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有二战甲级战犯。日本一些政要在靖国神社问题上的所作所为，再次反映出日方对待历史问题的错误态度。中方已向日方提出严肃交涉，表明严正立场。

“正确对待和深刻反省侵略历史，是战后日本同亚洲邻国建立和发展友好合作关系的重要前提。我们强调牢记历史经验和教训，不是要延续仇恨，而是要以史为鉴、维护和平、面向未来。”林剑说，中方敦促日方切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

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