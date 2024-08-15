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泰国执政联盟提名佩通坦·钦那瓦为总理候选人

2024年08月15日21:06 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月15日电（记者陈倩慈　林昊）泰国执政联盟15日举行新闻发布会，一致宣布提名佩通坦·钦那瓦为新一任泰国总理候选人。

　　14日，泰国宪法法院裁定总理赛塔违宪，即日起解除其总理职务。泰国国会下议院14日晚宣布，该院将于16日举行特别会议投票选举新总理。根据泰国宪法，总理候选人须获得下议院现有493席议员中的过半数支持方可当选。目前，为泰党主导的11党执政联盟拥有其中的314席。

　　现年37岁的佩通坦是泰国前总理他信的小女儿，现任为泰党党首。如果佩通坦当选，她将成为泰国历史上第二位女总理，也将是最年轻的总理。

　　佩通坦在新闻发布会上说，感谢为泰党执委会提名她为总理候选人，也感谢执政联盟各党的支持，她已做好接受这一职位的准备。“我对为泰党有信心，我们将同联盟各党一起推动国家继续进步。”

　　去年5月，泰国举行国会下议院选举，为泰党获得下议院500个席位中的141席，位居第二大党。随后，由于前第一大党远进党领导人披塔·林乍伦拉两次总理提名未获国会表决通过，为泰党接过组建新政府主导权，其提名的总理候选人赛塔于去年8月22日当选泰国第30任总理。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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