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以色列称在耶路撒冷以南新建犹太人定居点

2024年08月15日16:56 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷8月15日电（记者王卓伦）据以色列媒体报道，以色列在约旦河西岸的“民政管理机构”14日宣布，在耶路撒冷以南新建面积约60公顷的犹太人定居点。

　　报道援引以色列财政部长斯莫特里赫的话说，此举有助于将耶路撒冷与约旦河西岸的古什埃齐翁定居点连接起来。他还表示，将继续通过“既定事实”来对抗巴勒斯坦。

　　《以色列时报》报道，新定居点建设之前需获得规划和施工许可，这一过程通常需要几年时间。

　　以色列非政府组织“现在就和平”发表声明说，新建定居点是以色列“事实上吞并”约旦河西岸的又一举动。新定居点的规划区域有历史悠久的农业梯田，被联合国教科文组织列入世界文化遗产。“斯莫特里赫继续推动事实上的吞并，无视以色列签署的联合国教科文组织公约，我们所有人都将为此付出代价。”

　　犹太人定居点问题是巴以和谈的主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

(责编：王禹蘅、张悦)

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