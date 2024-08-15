新华社巴黎8月14日电（记者李文昕）法国多个机构公布的初步统计数据显示，日前落幕的巴黎奥运会让法国旅游业受益良多。

巴黎旅游局公布的数据显示，奥运会期间，巴黎总计接待访客数量约1120万人次。中国是增长最快的远途访客来源地之一，访客数量比去年同期增长64.9%。巴黎旅游局预计，定于8月底开始的巴黎残奥会吸引访客数量将达390万人次。

数据显示，奥运会期间巴黎市区酒店入住率达84%，同比增长10.1个百分点。其中，高档酒店业务增长最为明显，入住率达85.5%，同比增长16.5个百分点。咨询机构MKG数据显示，奥运会期间巴黎酒店营业额同比增长1.4%。

奥运赛事也使巴黎近郊游热度上升。北巴黎竞技场所在的维勒班特、举办马术等项目的凡尔赛宫、拥有法兰西体育场和水上中心两座主要奥运场馆的圣但尼等地奥运会期间到访游客数量均大幅提升。另外，沙托鲁、里尔等承办部分奥运赛事城市酒店营业额也大幅提升。

业内人士普遍认为，举办奥运会提升法国形象，为旅游业带来利好。许多餐饮、文化类商家期待在“奥运游”人潮散去后，迎来更多“休闲游”游客。

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