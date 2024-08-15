8月13日，在位于安徽省合肥市的安徽农业大学教学示范基地，孔七在试验田里查看玉米雄穗。新华社记者 傅天 摄

新华社合肥8月15日电 题：“我想做非洲袁隆平”——一位卢旺达留学生的农业梦想

新华社记者马欣然、赵金正

时至立秋，艳阳高悬。中国东部安徽农业大学位于合肥市庐阳区大杨镇的一片试验田内，占地两亩的玉米进入扬花期，身披“黄金甲”，随着微风轻曳。

这片长势喜人的玉米，是31岁卢旺达留学生孔七的博士研究课题。他想为8000多公里外的家乡培育出适宜种植的抗高温良种。

粮食短缺，是困扰非洲内陆国家卢旺达的难题。如何在高温干旱的自然条件下实现“零饥饿”，是非洲乃至国际社会多年来的诉求。《世界粮食安全和营养状况》统计，2023年，非洲每5人中就有1人面临吃饭难问题。

孔七的试验田正展示着中国的一个承诺：支持非洲在2030年前基本实现粮食安全。

“中国网友常说，‘曾经淋过雨，就想为别人撑把伞’。中国和其他国家分享农业发展经验，就是这个道理。”他说。

8月13日，在位于安徽省合肥市的安徽农业大学，孔七在实验室开展研究。 新华社记者 黄博涵 摄

1976年，中国大面积推广杂交水稻并获得成功，成为世界上第一个在生产上利用水稻杂交优势的国家。

以“杂交水稻之父”袁隆平为首的中国农业科学家，建立和完善了杂交水稻理论和应用技术体系。

目前，中国年种植杂交水稻面积超过1700万公顷，年增产稻谷约250万吨，每年可多养活8000万人，超过英国总人口；全球已有数十个国家开展了杂交水稻的研究和示范种植，国外杂交水稻年种植面积近800万公顷。

“中国粮的奇迹”让孔七不远万里来华求学——“我要像袁隆平一样，让家乡人民也可以自由地享用粮食，而不再担忧它的价格。”

孔七在高中学习时就知道了袁隆平的故事，诸多细节至今历历在目。

“中国的栽培技术世界领先，并愿意分享给有需要的人们。”孔七说。

2019年，获得中国政府奖学金的孔七如愿来到安徽农业大学攻读硕士学位，并在校读博至今。曾经连“你好”都不会说的他，在老师和同学们的帮助下，如今可以给外国人教汉语、做拿手的中国菜，并发表学术论文。

8月13日，在位于安徽省合肥市的安徽农业大学，孔七的导师宋有洪（右一）在办公室内指导孔七（中）和其他学生学习。新华社记者 黄博涵 摄

孔七的博士生导师宋有洪将这些改变归功于学生的勤奋钻研：“除了寒假回国探亲，他基本都泡在实验室，进步很快，已经能带领师弟师妹们独立开展课题研究。”

宋有洪在安徽农业大学任教10年间，指导的外国学生有十多人，其中大部分来自非洲国家。他们不约而同地选择继续留在农业领域深耕，回到故乡帮助更多人解决粮食问题。

宋有洪的“授人以渔”并非孤例。截至2023年底，中国已在非洲建成24个农业技术示范中心，推广300多项先进农业技术，带动当地农作物平均增产30%至60%，惠及100多万非洲小农户。

8月13日，在位于安徽省合肥市的安徽农业大学，孔七在实验室内用显微镜观察花粉样本。新华社记者 傅天 摄

孔七立志在博士毕业后回到卢旺达，开办一家农业研究机构，潜心研究高产玉米培育，并为自己的国家培养更多科研人才。

玉米是卢旺达重要的粮食作物，由于品种和技术落后，单位产量低，产品加工水平有限。但孔七对他的农业梦依旧满怀信心。

“中国的发展告诉我们，贫穷和落后是可以被战胜的。希望有一天，粮食自给自足的丰收景色，越来越多地出现在非洲人民的生活中。”他说。

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