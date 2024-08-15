新华网开普敦8月15日电（记者王雷）南非宋庆龄基金会14日向南非立法首都开普敦的一所贫困小学捐赠学习物资。

8月14日，南非宋庆龄基金会向南非立法首都开普敦的一所贫困小学捐赠学习物资。（南非宋庆龄基金会供图）

当天上午，南非宋庆龄基金会工作人员来到开普敦的康斯坦蒂亚小学举行物资捐赠活动，为该校500多名贫困学生送来满满一车学习物资，包括文具、书包、体育用品等。中国驻开普敦副总领事汤长安等总领馆官员、开普敦当地官员、侨界主要侨领及代表出席了捐赠活动。

汤长安在捐赠活动上发表讲话，对以南非宋庆龄基金会为代表的领区侨胞致力于慈善公益事业、积极融入和回馈当地社会表示赞赏，希望这些善举可以在孩子们心中播下中南友谊的种子，助力他们成长并实现梦想、改变人生。

西开普省议员哈立德在捐赠活动上讲述了自己在中国学习的经历。他鼓励孩子们牢记中国朋友的深情厚谊，长大后为推动南中两国人民的友谊贡献力量。

8月14日，中国驻开普敦副总领事汤长安（右一）与南非宋庆龄基金会会长陈清（左一）共同向康斯坦蒂亚小学校长阿拉斯泰尔·亚当斯（中）移交捐赠物资。（南非宋庆龄基金会供图）

南非宋庆龄基金会会长陈清在活动结束后告诉记者，购买物资的资金来自华侨华人和热心人士的捐赠。基金会自2009年成立以来，每年都会向当地孤儿院、贫困学生等捐赠物资，迄今已经坚持了十多年，希望借此推动中南两国的民间交往，为两国友好关系的发展做出贡献。

南非宋庆龄基金会是上海宋庆龄基金会于2009年在非洲设立的慈善机构，旨在促进南非华侨华人积极参与非洲妇女儿童慈善事业，回馈当地社会，进一步提高华侨华人形象。

(责编：王禹蘅、张悦)