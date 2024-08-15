新华社柏林8月14日电 题：德国汽车供应链转型之路面临多重挑战

新华社记者李函林

德国是汽车工业传统强国，拥有百年汽车设计、生产历史和完善的产业供应链。不过，近年来随着汽车新能源转型趋势加速，德国这位造车“老师傅”遇到了新问题，不少传统汽车零部件厂商近期遭遇经营困难，曾经引以为傲的供应链风光不再，折射出德系车电动化转型之路面临多重挑战。

德国汽车座椅制造商雷卡罗近日申请破产。这家企业曾为宝马、奔驰、兰博基尼等知名汽车品牌生产座椅，其破产成为众多德国汽车零部件企业经营困难的最新例证。

德国咨询企业法尔肯施特格控股公司数据显示，2024年上半年，共有20家年收入超过1000万欧元的德国汽车零部件供应商申请破产，同比激增超过60%。还有部分企业为了降本增效，不得不裁员或关闭非核心业务。

分析人士表示，零部件厂商经营困难，一方面原因是经济疲软、国内产量持续缩减导致需求下降；另一方面，汽车新能源变革浪潮也对传统供应链造成较大冲击。德国汽车研究中心表示，面临经营压力的德国汽车零部件企业主要集中在内燃机领域。

与传统燃油汽车相比，电动汽车所需零部件数量大大减少。德国汉诺威中小企业应用科学大学汽车专家弗兰克·施沃佩预测，到2030年，德国汽车供应链工作岗位将由目前的27万个减至20万个，削弱德国汽车工业影响力。

新能源变革带来巨大冲击，德系车电动化之路也并不顺利。梅赛德斯-奔驰年初宣布，将其50%电动汽车销售占比目标的实现时间从2025年推迟到2030年；保时捷则宣布放弃2030年电动汽车销量占新车销量80%的目标；大众集团也在考虑关闭位于比利时的奥迪Q8 e-tron电动汽车工厂。

同时，德国联邦政府2023年12月宣布提前终止电动汽车补贴，此举加剧了消费者的观望情绪。德国联邦汽车运输管理局数据显示，7月新电动汽车注册量同比下降36.8%；上半年德国新注册电动汽车的市场份额从去年同期的15.8%降至12.5%。

鉴于市场需求发生变化，许多整车制造商今年纷纷放缓电动化进程，并继续取消或推迟订单，这进一步加剧了零配件供应商的经营困境。尽管如此，一些德国汽车零部件头部企业仍然保持着积极应对转型挑战的姿态。例如，博世今年计划启动约30个与电动汽车相关项目；大陆集团计划分拆核心汽车部门并寻求独立上市；芯片制造商英飞凌则聚焦于汽车数字化，寻找新的利润增长点。

“目前市场形势不好，导致我们投入大量资金建立的电动传动装置生产线部分闲置，”采埃孚首席执行官柯皓哲表示，“但汽车工业未来属于电动汽车是确定的，企业已积极投资这一领域，并将继续大力投入。”

施沃佩也认为，德国零部件制造商需尽快调整战略以适应新竞争格局。资金有限的小型企业可以通过技术转让或共同研发的方式，与大型企业合作获取技术支持，而大型制造商则需利用其规模和研发优势探索新的增长路径。

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