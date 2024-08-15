人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察｜德国汽车供应链转型之路面临多重挑战

2024年08月15日16:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社柏林8月14日电　题：德国汽车供应链转型之路面临多重挑战

　　新华社记者李函林

　　德国是汽车工业传统强国，拥有百年汽车设计、生产历史和完善的产业供应链。不过，近年来随着汽车新能源转型趋势加速，德国这位造车“老师傅”遇到了新问题，不少传统汽车零部件厂商近期遭遇经营困难，曾经引以为傲的供应链风光不再，折射出德系车电动化转型之路面临多重挑战。

　　德国汽车座椅制造商雷卡罗近日申请破产。这家企业曾为宝马、奔驰、兰博基尼等知名汽车品牌生产座椅，其破产成为众多德国汽车零部件企业经营困难的最新例证。

　　德国咨询企业法尔肯施特格控股公司数据显示，2024年上半年，共有20家年收入超过1000万欧元的德国汽车零部件供应商申请破产，同比激增超过60%。还有部分企业为了降本增效，不得不裁员或关闭非核心业务。

　　分析人士表示，零部件厂商经营困难，一方面原因是经济疲软、国内产量持续缩减导致需求下降；另一方面，汽车新能源变革浪潮也对传统供应链造成较大冲击。德国汽车研究中心表示，面临经营压力的德国汽车零部件企业主要集中在内燃机领域。

　　与传统燃油汽车相比，电动汽车所需零部件数量大大减少。德国汉诺威中小企业应用科学大学汽车专家弗兰克·施沃佩预测，到2030年，德国汽车供应链工作岗位将由目前的27万个减至20万个，削弱德国汽车工业影响力。

　　新能源变革带来巨大冲击，德系车电动化之路也并不顺利。梅赛德斯-奔驰年初宣布，将其50%电动汽车销售占比目标的实现时间从2025年推迟到2030年；保时捷则宣布放弃2030年电动汽车销量占新车销量80%的目标；大众集团也在考虑关闭位于比利时的奥迪Q8 e-tron电动汽车工厂。

　　同时，德国联邦政府2023年12月宣布提前终止电动汽车补贴，此举加剧了消费者的观望情绪。德国联邦汽车运输管理局数据显示，7月新电动汽车注册量同比下降36.8%；上半年德国新注册电动汽车的市场份额从去年同期的15.8%降至12.5%。

　　鉴于市场需求发生变化，许多整车制造商今年纷纷放缓电动化进程，并继续取消或推迟订单，这进一步加剧了零配件供应商的经营困境。尽管如此，一些德国汽车零部件头部企业仍然保持着积极应对转型挑战的姿态。例如，博世今年计划启动约30个与电动汽车相关项目；大陆集团计划分拆核心汽车部门并寻求独立上市；芯片制造商英飞凌则聚焦于汽车数字化，寻找新的利润增长点。

　　“目前市场形势不好，导致我们投入大量资金建立的电动传动装置生产线部分闲置，”采埃孚首席执行官柯皓哲表示，“但汽车工业未来属于电动汽车是确定的，企业已积极投资这一领域，并将继续大力投入。”

　　施沃佩也认为，德国零部件制造商需尽快调整战略以适应新竞争格局。资金有限的小型企业可以通过技术转让或共同研发的方式，与大型企业合作获取技术支持，而大型制造商则需利用其规模和研发优势探索新的增长路径。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部