人民网里约热内卢8月14日电 （记者陈海琪）当地时间8月14日，由中国石化集团中南美代表处和里约天主教大学孔子学院联合举办的汉语培训班开课仪式在里约曼吉尼奥斯芭蕾舞学校举行。中国石化集团中南美代表处总代表、国勘巴西公司总经理张连华，里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍，里约曼吉尼奥斯芭蕾舞学校校长卡琳出席仪式并致辞。

张连华在开课仪式上表示，中国石化始终将履行社会责任作为企业发展的核心内容之一。此次汉语培训班的开办，旨在为孩子们提供更多的成长和发展机会，让学员们更好地了解中国、走进中国。希望未来同学们能成为中巴两国文化交流的桥梁，为增进两国人民的传统友谊和交流合作贡献力量。

中国石化集团中南美代表处总代表、国勘巴西公司总经理张连华在开班仪式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

孙艳萍表示，这是孔院第一次与里约当地民间教育机构深入接触与合作，非常荣幸能够参与到这项造福于青少年的事业，希望合作能够取得圆满成功。同时也期待曼吉尼奥斯芭蕾舞学校的学员们能在汉语学习中爱上中国文化，做中巴文化交流的使者。

里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍在开班仪式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

卡琳向中国石化集团中南美代表处和里约天主教大学孔子学院对学校的大力支持表示感谢，并指出芭蕾舞和汉语都有着丰富的文化内涵，二者的结合将为学员们提供更加多元的学习体验。她还强调，通过学习汉语，学员们不仅能够掌握一门新的语言，还可以更深入地了解中国文化，这将为她们的艺术生涯增添新的色彩。

里约曼吉尼奥斯芭蕾舞学校校长卡琳在开班仪式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

芭蕾舞学校学员萨拉在接受记者采访时分享了自己对汉语学习的期待，希望通过这次汉语培训班的学习，不仅能提升语言能力，还能与中国文化产生更深的共鸣。她表示将会珍惜这次学习机会，努力学好汉语，将中巴友谊传承下去。

开班仪式上，张连华和孙艳萍向学员赠送了图书和文具，里约天主教大学孔子学院派遣的志愿者教师高春晗给学员带来琵琶演奏。

据了解，此次汉语培训班为期四个月，每周授课两次，旨在帮助更多巴西青少年实现他们的“汉语梦”。该培训班针对学员汉语零基础的特点因材施教，由里约天主教大学孔子学院派遣的志愿者教师授课。

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