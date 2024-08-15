人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美议员呼吁冻结新一轮对华技术出口限制计划

2024年08月15日13:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿8月14日电（记者熊茂伶）美国两名国会议员日前表示，美国如果继续加码针对中国的技术出口限制，将损害自身利益，“导致美国老牌企业陷入死亡螺旋”。他们呼吁拜登政府冻结新的对华技术出口限制计划。

　　路透社14日报道，来自加利福尼亚州的民主党籍国会参议员亚历克斯·帕迪利亚、众议员佐伊·洛夫格伦13日向美国商务部主管出口限制的官员致信，表示美国继续加码出口限制措施只会使第三国竞争对手受益，让美国企业遭受重大损失。

　　两名议员要求，在美国商务部能充分证明相关政策不会损害美国在先进半导体和半导体制造设备领域的竞争力之前，暂停实施新的对华技术出口限制。

　　路透社分析，美国议员就对华技术出口限制致信商务部，反映出加州对拜登政府半导体政策的不满。加州是美国顶级芯片制造设备企业泛林集团、应用材料公司和科磊股份有限公司所在地。

　　美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯此前告诉新华社记者，美中要加强对话合作，确保技术竞争公平且互惠互利，而不是用作“武器”。萨克斯强调，美国对中国的技术出口限制以及对中国高技术企业的攻击不利于双边合作。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部