新华社华盛顿8月14日电（记者熊茂伶）美国两名国会议员日前表示，美国如果继续加码针对中国的技术出口限制，将损害自身利益，“导致美国老牌企业陷入死亡螺旋”。他们呼吁拜登政府冻结新的对华技术出口限制计划。

路透社14日报道，来自加利福尼亚州的民主党籍国会参议员亚历克斯·帕迪利亚、众议员佐伊·洛夫格伦13日向美国商务部主管出口限制的官员致信，表示美国继续加码出口限制措施只会使第三国竞争对手受益，让美国企业遭受重大损失。

两名议员要求，在美国商务部能充分证明相关政策不会损害美国在先进半导体和半导体制造设备领域的竞争力之前，暂停实施新的对华技术出口限制。

路透社分析，美国议员就对华技术出口限制致信商务部，反映出加州对拜登政府半导体政策的不满。加州是美国顶级芯片制造设备企业泛林集团、应用材料公司和科磊股份有限公司所在地。

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯此前告诉新华社记者，美中要加强对话合作，确保技术竞争公平且互惠互利，而不是用作“武器”。萨克斯强调，美国对中国的技术出口限制以及对中国高技术企业的攻击不利于双边合作。

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