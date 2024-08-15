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国际观察：巴黎奥运会见证自信的中国

上官若水
2024年08月15日13:43 | 来源：人民网-国际频道
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随着主火炬中奥运圣火缓缓熄灭，全世界正式告别巴黎奥运会。各国体育健儿在赛场上挥洒汗水、顽强拼搏，体现了“更快、更高、更强—更团结”的奥运精神。

中国体育代表团在此次巴黎奥运会上创造了1984年中国派出体育代表团参加夏季奥运会以来境外参赛历史最好成绩。成绩彰显自信，是中国迈向体育强国的自信。而发生在赛场内外那些拼搏、激励的故事，更让我们感受到一个自信的中国。

自信的中国，最直接表现就是傲人的成绩，这背后是中国不断增长的综合国力。基础大项在逆境中突破，新兴项目、职业化项目有了新跨越，这背后离不开中国雄厚综合国力的支撑，聘请优秀的教练、使用优质的训练资源，不断支持队伍参加国际大赛……强大的祖国是体育健儿们自信自强的最大底气。

自信的中国，不仅是赛场上夺金摘银，还是比赛之外收获友谊，更是努力用成绩回应质疑。羽毛球女单决赛，中国选手何冰娇在领奖时，拿出代表西班牙奥委会的徽章，表达对因伤退赛的西班牙选手的祝福，这一举动赢得了国际奥委会和西班牙国内一片赞誉……胜不骄、败不馁，这是一种自信的气度。而面对质疑，自信就是用成绩说话。在奥运会开幕前半年多时间里，中国游泳队平均每人被检测21次。即使如此大规模、高密度的检测，美国依然操弄手段，将体育政治化对中国游泳队无端指责，试图干扰中国游泳队参加比赛。但中国游泳队展现出极高的道德水准和专业水平，认真配合相关机构做好检测，获得从国际奥委会到反兴奋剂国际组织的高度认可，在赛场上用实力说话，游出2金3银7铜的成绩，打破男子100自由泳世界纪录和美国在男子4X100米混合泳接力长达40年的垄断。

自信的中国，把深沉而坚定的文化自信展现给全世界。艺术体操集体全能决赛，中国队在3带2球项目中带来极具汉唐国风的《凤鸣凌霄》，让竞技体育与中国传统文化之美合二为一。不出所望，这套动作拿下中国艺术体操历史上首枚奥运金牌。强大的文化自信体现为对祖国的认同，对民族的自豪。每当奥运赛场奏响中华人民共和国国歌之时，无论现场还是屏幕前，华夏儿女自豪感油然而生，眼含热泪齐声跟唱，“中国红”成为巴黎奥运会一道亮丽的风景。

巴黎奥运会已经结束，自信的中国依旧在前行。不仅是在奥运会赛场上，中国近年来积极推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体，不断推进共建“一带一路”，向全世界共享中国的发展机遇，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为全球治理贡献中国智慧、中国方案。一个自信的中国，向世界表明，中国是一个负责任的大国，为世界谋大同的目标将一直激励着中国。

(责编：艾雯、杨牧)

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