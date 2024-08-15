新华社北京8月15日电 据德新社、路透社、法新社等媒体报道，波兰检察机关14日确认，波兰收到过德国发来的“欧洲逮捕令”，要求波方协助抓捕一名涉嫌于2022年参与破坏“北溪”天然气管道的乌克兰公民，但此人目前已不在波兰境内。

按照波兰检察机关发言人安娜·阿达米亚克的说法，德国相关机构6月向波兰首都华沙的地区检察机关发过“欧洲逮捕令”，涉及德国处理该乌克兰籍嫌疑人所涉案件的相关程序。那名嫌疑人已知最后行踪是7月从乌克兰入境波兰，但波方搜查其住所时并未寻获此人。

这张丹麦国防部2022年9月27日发布的航拍照片显示的是一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（丹麦国防部供图）

按照波兰法律，检察机关未披露嫌疑人全名，仅称他为“弗拉基米尔·Z”。“最终，弗拉基米尔·Z没有被拘捕，因为他在7月初越过波兰与乌克兰边界，离开波兰领土。”阿达米亚克在电子邮件中这样回复媒体记者。

她解释说，嫌疑人之所以能自由出入波乌边界，是因为德国相关机构未将此人姓名输入受通缉人员数据库，“这意味着波兰边防军无从得知、也没有理由拘捕弗拉基米尔·Z”。

德国《时代》周报、《南德意志报》、德国电视一台14日早些时候报道，德国调查人员认为，在“北溪”天然气输送管道2022年遭蓄意破坏事件中，有一伙人负责潜入水底在管道上安装爆炸装置，那名受通缉的乌克兰人涉嫌参与其中。德国联邦总检察长已取得抓捕该乌克兰人的逮捕令，签发逮捕令时，其人据信在波兰境内。

这是2022年9月14日在德国卢布明拍摄的“北溪-1”天然气管道相关设施。新华社记者任鹏飞摄

针对上述媒体报道，德国司法部一名发言人拒绝置评。

据上述三家德国媒体报道，德方调查认为另有同为乌克兰公民的一男一女涉嫌参与破坏“北溪”管道，可能同样潜水安装爆炸装置，但德方还未对这两人签发逮捕令。这三家媒体均称其信源来自“一家外国情报机构”。

波兰方面披露的消息是“北溪”管道爆炸“悬案”调查近两年来外界获知的最新进展。2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典海域附近发生剧烈水下爆炸，大量天然气泄漏，事发后两组管道共发现4处泄漏点，疑遭人为破坏。

事后，德国、丹麦、瑞典等当事国拒绝俄罗斯加入调查。丹、瑞两国今年2月宣布结束调查，未认定任何嫌疑人。

这是2022年9月14日在德国卢布明拍摄的“北溪-1”天然气管道相关设施。新华社记者任鹏飞摄

“北溪-1”原本是俄罗斯向德国输送天然气的主要管道，而“北溪-2”2021年建成后，因为美国阻挠、俄乌冲突升级、欧美对俄制裁等因素，从未真正启用。“北溪”管道爆炸进一步破坏俄欧之间的经济联系，导致欧盟市场天然气供应紧张、价格高涨。但关于谁是破坏“北溪”管道的幕后黑手，至今疑云重重。

去年，美国知名调查记者、普利策新闻奖得主西摩·赫什以不愿公开姓名的消息人士为来源爆料，“北溪”管道被炸由美国情报部门策划、总统约瑟夫·拜登拍板，由美国海军潜水员安放爆炸物，后经挪威海军飞机投掷声呐浮标后引爆炸药。

然而，美国和德国媒体则以美、德官员为消息源称，爆炸可能由一个乌克兰团体制造，且乌克兰政府不一定知晓。

德方去年7月通报联合国安理会，其调查发现一艘游艇上有炸药痕迹，怀疑那艘游艇可能被用于运送炸药以实施对“北溪”的破坏。（沈敏）

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