新华社北京8月15日电 在新一轮加沙地带停火及释放被扣押人员谈判前一天，以色列军方继续在加沙地带中部和南部展开军事行动，导致多人伤亡。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）多名官员说，哈马斯将不派代表参加15日的谈判。

多家媒体报道，以军14日空袭加沙地带中部努赛赖特难民营、迈加齐难民营和加沙地带南部城市汗尤尼斯。按照以方说法，这是对哈马斯13日向以色列中部城市特拉维夫发射火箭弹的回应，以军在过去24小时打击了加沙地带40多处基础设施。

8月13日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，人们搬运以军袭击遇难者的遗体。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

以军14日还在约旦河西岸的图巴斯市和塔蒙镇展开军事行动，打死多名武装人员。哈马斯方面说，其武装人员在约旦河西岸与以军“激烈”战斗。

据加沙地带卫生部门14日通报，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成39965人死亡、92294人受伤。过去24小时内，以军在加沙地带的军事行动造成36人死亡、54人受伤。

按照安排，加沙地带停火及释放被扣押人员谈判定于15日在卡塔尔首都多哈举行。

作为斡旋方，美国、卡塔尔和埃及领导人8日联合呼吁以色列与哈马斯恢复谈判。以色列次日表示同意重启谈判。不过，哈马斯11日要求斡旋方就先前谈判结果制订落实计划并强制以色列执行，而不是举行更多谈判或提出新方案。

这是8月13日在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院拍摄的一名儿童。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

哈马斯派驻黎巴嫩的代表艾哈迈德·阿卜杜勒·哈迪13日告诉俄罗斯卫星通讯社，哈马斯不会派代表参加15日开始的谈判。

14日，哈马斯高级官员萨米·阿布·祖赫里也向路透社记者证实了这一立场。他强调，哈马斯同意其7月2日收到、以美国总统约瑟夫·拜登所提建议和联合国安全理事会相关决议为基础的停火方案，哈马斯已准备好立即讨论落实这一方案的机制。

祖赫里说，“推进新谈判将让占领者强加新条件”，以方会利用谈判时间展开更多“屠杀”。

路透社14日报道，美国官员估计，新一轮间接谈判将按计划在多哈进行，停火协议仍有可能达成。然而，据美国阿克西奥斯新闻网站报道，美国国务卿安东尼·布林肯原定13日启程前往中东，但已决定推迟。

8月13日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，一名女子哀悼以军袭击遇难者。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

正在黎巴嫩访问的美国总统特使阿莫斯·霍克斯坦14日说，他当天与黎巴嫩国民议会议长纳比·贝里讨论了加沙停火框架协议，双方都认为“不能再浪费时间”，任何一方都不能再找借口拖延相关谈判。

霍克斯坦强调，加沙地带停火还有助于解决黎巴嫩与以色列之间的冲突，“避免爆发更大范围战争”。

伊朗多名不愿公开身份的高级官员13日告诉路透社，伊朗是否对以色列发动报复性打击，与以色列能否和哈马斯达成加沙停火协议相关联。7月底，哈马斯时任领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡，伊朗和黎巴嫩等盟友指认以色列为凶手并誓言将对以发起报复行动。（郑昊宁）

(责编：王禹蘅、张悦)