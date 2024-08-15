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美国7月CPI同比增速继续放缓

2024年08月15日13:39 | 来源：新华网
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这是8月14日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的一座加油站。新华社记者 胡友松 摄

这是8月14日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的一座加油站。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿8月14日电（记者熊茂伶）美国劳工部14日公布的数据显示，今年7月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，涨幅较6月收窄0.1个百分点，显示出通货膨胀继续放缓的迹象，但仍高于美国联邦储备委员会设定的2%长期通胀目标。

数据显示，今年7月美国CPI环比上涨0.2%，而6月CPI环比下降0.1%，5月CPI环比持平。剔除波动较大的食品和能源价格后，7月核心CPI环比上涨0.2%，较6月环比涨幅扩大0.1个百分点；核心CPI同比上涨3.2%，同比涨幅为2021年4月以来最低值。

8月14日，一辆汽车在美国弗吉尼亚州阿灵顿的一座加油站内加油。新华社记者 胡友松 摄

8月14日，一辆汽车在美国弗吉尼亚州阿灵顿的一座加油站内加油。新华社记者 胡友松 摄

数据显示，7月美国住房指数环比上涨0.4%；能源指数在连续两个月环比下降后，在当月保持不变；食品指数环比上涨0.2%，涨幅与6月持平。此外，7月上涨的指数还包括汽车保险、家具、教育和个人护理等，而二手车和卡车、机票价格等指数则在当月有所下降。

美联储7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示，如果抗击通胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息。

芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率为56.5%。

(责编：王禹蘅、张悦)

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