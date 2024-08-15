这是8月14日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的一座加油站。新华社记者 胡友松 摄

美国劳工部8月14日公布的数据显示，今年7月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，涨幅较6月收窄0.1个百分点，显示出通货膨胀继续放缓的迹象，但仍高于美国联邦储备委员会设定的2%长期通胀目标。