人民网北京8月14日电（王婧）“骑行东南亚，犹如个人版本的下南洋”，来自山西平遥的张照亮在8月12日召开的东盟青年暨文旅发展交流会上分享了他骑行东南亚七国的经历。

今年1月1日，张照亮从中国广西出发，历时四个半月，骑行8000多公里，先后到达越南、柬埔寨、老挝、泰国、马来西亚、新加坡和印度尼西亚七国。

张照亮骑行东南亚的照片。张照亮供图

大学毕业后，张照亮在福建省厦门市从事文旅行业，是一家民宿的负责人。在开启东南亚旅途前，他曾骑行在祖国各地，总里程达六万公里。“如果想理解别人，要先了解自己。走出国门前，要先探索故乡。骑行在中国西南边境时，站在与缅甸、老挝、越南接壤的边境，我对邻国的风土人情非常感兴趣，对边境线另外一侧人民的生活充满了好奇。”

国门是一个国家的形象，骑行通关时，每个国家的国门都让他有不同的感受。“越南的国门雄浑气派，柬埔寨、老挝、泰国的国门充满了佛教色彩，马来西亚的国门则是伊斯兰教风格，新加坡和印尼的国门风格接近，海关口岸就是国门，充分体现了岛屿国家的特点。”

张照亮说，东南亚国家的自然与人文风光给他留下了深刻的印象。“我曾在历史书上学到，爪哇人是距今70万年的古老人类。在印度尼西亚，我亲自到了爪哇人遗址。走过柬埔寨的吴哥窟，踏上马来西亚以郑和名字命名的三宝山，我在旅途中深刻体会到中国与东南亚国家的深厚友谊。”

张照亮谈起，每次回看东南亚之旅的照片时，都能想起当时的故事，与当地人相识的情谊，仍充满感动。访问途中，他将东南亚国家的自然人文景观和个人感悟通过社交媒体平台与中国民众分享。

“今后，希望有机会访问更多的东南亚国家，做中国和东南亚国家间交流的使者，帮助双方人民增进了解，深化友谊。”

张照亮在骑行旅途中拍摄的各国的国门。张照亮供图

8月11日至15日，“2024年中国—东盟周”在山西省长治市成功举办。期间，中国—东盟中心和山西省人民政府共同主办中国（山西）—东盟青年暨文旅发展交流会。交流会以“以青春之名赴山海之约 创美好未来”为主题，邀请中国和东盟国家百余位文旅产业专家、企业及优秀青年代表齐聚一堂，探讨中国东盟文旅及青年领域合作交流。

张照亮在骑行旅途中拍摄的各国的国门。张照亮供图

(责编：曹欣悦、杨牧)